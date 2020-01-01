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Киноновинки, которые можно посмотреть дома /Flickr

Кинотеатры в Украине уже открылись, поэтому можно отправляться смотреть кино на большом экране. Однако в прокате пока что идут ленты, которые выходили уже раньше, а вот новинками есть возможность насладиться на разных онлайн-платформах и стриминговых площадках.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

Чувствуй ритм

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Новая семейная комедия от Netflix, рассказывающая о своенравной танцовщице, которая провалила бродвейское прослушивание. Теперь она вынуждена вернуться домой, где возьмется за тренировку команды неудачниц.

Ночной портье

Барт Бромли - аутист, который работает портье в ночную смену. Он следит за постояльцами через скрытые камеры, чтобы научиться лучше контактировать с людьми. И очередная его смена начинается обычно, пока он не становится свидетелем убийства девушки.

Шафт

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Главный герой работает специалистом по кибербезопасности в ФБР. Он не любит грубую силу, всегда полагаясь на свой мозг. Но его лучшего друга убивают, и не остается ничего, кроме того, как обратиться к более старшим членам своей семьи. Ведь их методы могут помочь найти убийцу.

Отчаянная

Уэсли встретила хорошего парня, вот только наутро тот исчез. Она, выпивая в компании подруг, написала ему гневное сообщение, после которого выяснилось, что он попал в ДТП в Мексике. И теперь ей срочно нужно стереть СМС, пока ее новый избранник их не прочитал.

Добро пожаловать в Чечню

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Новая документальная лента от канала HBO от режиссера Дэвида Фрэнса. В ней рассказываются о геях, которые подвергаются преследованием со стороны правительства Чечни, а также о тех, кто их спасает.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети