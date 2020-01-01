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Фильмы с Томом Хэнксом /Flickr

Дебютом Тома Хэнкса стала лента Я знаю, как вы одиноки, но тогда его талант не раскрылся, а известным он не стал. Славу ему принесла романтическая комедия Всплеск, после которой его карьера пошла вверх. Первый же настоящий пик в его творчестве случился в 90-ых, когда он и получил оба своих Оскара за роли в фильмах Филадельфия и Форрест Гамп. С тех пор на его счету появилась масса образов, которые сделали его одним из лучших актеров мирового кинематографа, а продолжает он сниматься по сегодняшний день. Следующим фильмом с его участием станет военная драма Грейхаунд, которая выйдет эксклюзивно на Apple TV+ 10-го июля.

9 июля 2020 года Тому Хэнксу исполнилось 64 года.

Том Хэнкс /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Томом Хэнксом, которые стоит посмотреть.

Секретное досье (2017)

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Биографическая история о работниках газеты Вашингтон Пост, которые конкурировали с Нью-Йорк Таймс в том, кто сможет рассказать миру правду о государственных тайнах. Их скрывали более тридцати лет, но теперь выпал шанс, ради которого им нужно рискнуть карьерами и даже собственными жизнями.

Шпионский мост (2015)

Картина Стивена Спилберга об адвокате из Бруклина Джеймсе Доноване, оказавшемся в эпицентре Холодной войны. Он давно отошел от дел, но теперь по заданию ЦРУ должен защищать советского шпиона, пойманного в Нью-Йорке, чтобы в дальнейшем обменять его на шпиона из Америки, собиравшего информацию в СССР.

Прекрасный день по соседству (2019)

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Ллойд Вогел - опальный журналист, известный своим цинизмом и с детства обиженный на своего отца. Он должен взять интервью у детского телеведущего Фреда Роджерса, которого сам считает не лучшим собеседником. Но их встреча развеивает все его предубеждения.

Чудо на Гудзоне (2016)

15 января 2009 года капитан Чесли Салленберг совершил аварийную посадку самолета на реку Гудзон, при которой никто не пострадал. Его назвали героем, а произошедшее - чудом. Но после этого началось расследование, которое могло испортить всю его репутацию.

Инферно (2016)

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Третья часть истории о профессоре Роберте Лэнгдоне, который понял, что потерял память, очнувшись в итальянской больнице. Ему пытается помочь врач Сиенна Брукс не только в возвращении воспоминаний, но и в противостоянии загадочными людям, пытающимся распространить некий вирус. И разгадка этого дела спрятана в первой части Божественной Комедии Данте.

Ранее сообщалось о том, что Сильвестру Сталлоне исполнилось 74 года