ТОП-5 свежих фильмов с Томом Хэнксом, которые стоит посмотреть
Дебютом Тома Хэнкса стала лента Я знаю, как вы одиноки, но тогда его талант не раскрылся, а известным он не стал. Славу ему принесла романтическая комедия Всплеск, после которой его карьера пошла вверх. Первый же настоящий пик в его творчестве случился в 90-ых, когда он и получил оба своих Оскара за роли в фильмах Филадельфия и Форрест Гамп. С тех пор на его счету появилась масса образов, которые сделали его одним из лучших актеров мирового кинематографа, а продолжает он сниматься по сегодняшний день. Следующим фильмом с его участием станет военная драма Грейхаунд, которая выйдет эксклюзивно на Apple TV+ 10-го июля.
9 июля 2020 года Тому Хэнксу исполнилось 64 года.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Томом Хэнксом, которые стоит посмотреть.
- Секретное досье (2017)
Читай также: ТОП-5 сильных фильмов о громких скандалах
Биографическая история о работниках газеты Вашингтон Пост, которые конкурировали с Нью-Йорк Таймс в том, кто сможет рассказать миру правду о государственных тайнах. Их скрывали более тридцати лет, но теперь выпал шанс, ради которого им нужно рискнуть карьерами и даже собственными жизнями.
- Шпионский мост (2015)
Картина Стивена Спилберга об адвокате из Бруклина Джеймсе Доноване, оказавшемся в эпицентре Холодной войны. Он давно отошел от дел, но теперь по заданию ЦРУ должен защищать советского шпиона, пойманного в Нью-Йорке, чтобы в дальнейшем обменять его на шпиона из Америки, собиравшего информацию в СССР.
- Прекрасный день по соседству (2019)
Читай также: ТОП-5 потрясающих биографических фильмов
Ллойд Вогел - опальный журналист, известный своим цинизмом и с детства обиженный на своего отца. Он должен взять интервью у детского телеведущего Фреда Роджерса, которого сам считает не лучшим собеседником. Но их встреча развеивает все его предубеждения.
- Чудо на Гудзоне (2016)
15 января 2009 года капитан Чесли Салленберг совершил аварийную посадку самолета на реку Гудзон, при которой никто не пострадал. Его назвали героем, а произошедшее - чудом. Но после этого началось расследование, которое могло испортить всю его репутацию.
- Инферно (2016)
Читай также: ТОП-5 холодных триллеров, от которых леденеет кровь
Третья часть истории о профессоре Роберте Лэнгдоне, который понял, что потерял память, очнувшись в итальянской больнице. Ему пытается помочь врач Сиенна Брукс не только в возвращении воспоминаний, но и в противостоянии загадочными людям, пытающимся распространить некий вирус. И разгадка этого дела спрятана в первой части Божественной Комедии Данте.
Ранее сообщалось о том, что Сильвестру Сталлоне исполнилось 74 года