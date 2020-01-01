Поделись







Бладшот /Flickr

В эпоху экранизаций супергеройских комиксов, которые зачастую объединяются в общую киновселенную, студии, отличные от гигантов вроде Marvel или DC, предлагают зрителю если не нечто похожее, то хотя бы альтернативу. Таковой должен был стать многострадальный Бладшот (работа над ним велась около восьми лет), основанный на популярных комиксах издания Valiant. Проект в свое время настолько закостенел, что отдан был в руки Дэйву Уилсону - фактически новичку в большом кино, о котором мало известно. Но именно с ним у руля все сдвинулось с места и наконец-то докочевало до больших экранов, пускай и не в самый лучший прокатный период.

/Flickr

Читай также: Рецензия на фильм Дело Ричарда Джуэлла

Некогда убитый солдат элитного спецотряда Рэй Гаррисон (Вин Дизель) оказывается в руках у одной организации под названием RST, которая вернула его к жизни, да еще и наделила сверхспособностями, вживив нанороботов ему в кровь. Теперь он может с помощью них восстанавливаться после любого рода ранений, его сила значительно возросла, и он стал лучше стрелять. Важно, что все это, будучи марионеткой в руках у главаря этой организации (Гай Пирс). Ведь все дело в том, что именно он может отключить все способности Гаррисона. Но главное - он стер ему память с помощью своей команды профессионалов (многим из которых он также помог после ранений), накачав его фальшивыми воспоминаниями, которые побуждают его якобы мстить тем, кто является на деле целью RST. Но однажды Бладшоту удается сохранить воспоминания, будучи движимым желанием узнать настоящую правду.

Решение отдать режиссерское кресло молодому и неопытному постановщику на этот раз не обусловлено желанием продемонстрировать совершенно свежий взгляд на историю, как это было с недавними Хищными Птицами. Вероятно, продюсерам брать было попросту некого, поэтому выбор у них был не очень-то и большим. В целом, не каждому киноделу было бы где развернуться с маленьким бюджетом (справедливости ради, сумма неизвестна, но в глаза бросается ее нехватка), но подобным проектом Дэйв Уилсон может хотя бы заявить о себе. И в общем-то он пытается и, даже возможно, прилагает немало усилий, но отсутствие требуемых для такого уровня проекта средств сказывается на ограничениях во многом - персонажи зачастую действуют в четырех стенах - будь то бункер RST или база другой организации, да и сцены в более просторных локациях здесь намерено помещены в визуальные рамки - от этого теснее всего зрителю.

Бладшот /Flickr

Читай также: Экранизация культовой игры: Рецензия на фильм Соник в кино

Да и не только в дешевизне дело, но и во вторичности (похожая история была в Росомахе: Начало), и в недостаточном раскрытии главного героя (способностей и возможностей у него канонично намного больше, но, скорее, проблема реализации кроется в тех же деньгах), и в излишнем пафосе, который не то, чтобы напускной, а просто отдает второсортными боевиками из 80-90-ых годов. Вин Дизель совершенно забывает, что время излишней мужественности, суровости и угрюмости уже позади, впору бы добавить харизмы. Но пафосный здесь не он один, все остальные герои заряжаются тем же, как бы пытаясь компенсировать отсутствие актерских талантов бутафорской крутостью, но ведь мы уже видели самых разных супергероев - от подобных (когда-то давно) до серьезных, остроумных и даже болтливых. В создании альтернативной подобного рода экранизациям комиксов киновселенной (а именно таковую запускает Бладшот) важно было бы не забывать об изюминках, присущих персонажам супергеройских блокбастеров. Здесь есть какой-никакой экшен с визуальными эффектами, но почему-то нет ощущения времени, его герои в своих шаблонах словно и не хотят быть реальными, а сам Дизель остается низменным и в образе Рэя Гаррисона, и Риддика, и Доминика Торетто. И эта систематичность является выигрышной только в Форсаже, потому что там привычка быть однотипным перерастает в гармоничную особенность, которую можно эксплуатировать из эпизода в эпизод. Поэтому зрители и пойдут на новую часть гоночной саги, тогда как успех Бладшота находится под вопросом.

Ранее мы писали рецензию на украинский фильм Свидание в Вегасе