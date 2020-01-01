Что смотреть: ТОП-8 самых ожидаемых сериалов июня

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Сериалы июня /Flickr

Сериалов мало не бывает, и это доказывает тот факт, что каждый месяц их выходит действительно огромное количество. Так и начало лета радует разнообразием шоу, среди которых есть и новинки, и продолжения полюбившихся проектов, и финальные эпизоды отличных историй.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-8 самых ожидаемых сериалов июня.

13 причин почему (4 сезон) (4 июня)

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Завершающий сезон популярной подростковой драмы от , которая началась с самоубийства юной девочки, оставившей после себя коробку с аудиозаписями причин своего поступка. С того времени немало воды утекло, а ученики старшей школы уже готовятся к выпуску. И на финишной прямой героев ожидает еще несколько испытаний для совести.

Затопленный город (1 сезон) (10 июня)

Новый фэнтезийный триллер о женщине, которая со своими детьми-подростками вернулась в родной город, но вскоре исчезла. И теперь ребята пускаются на ее поиски, сталкиваясь со старыми и мрачными тайнами своей семьи.

Политик (2 сезон) (19 июня)

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Один из самых популярных сериалов от прошлого года возвращается на экраны. Теперь молодому и амбициозному политику, потерпевшему крах в прошлом сезоне, предстоит поучаствовать в предвыборной гонке, ведь он решил потеснить нью-йоркского сенатора.

Йеллоустоун (3 сезон) (21 июня)

Современный вестерн с Кевином Костнером в главной роли, в котором речь идет о национальном парке, где происходят вещи, скрытые от общественности. Его владельцы выкупают земли, граничащие с ним, но на них претендуют и другие люди.

Перри Мейсон (1 сезон) (22 июня)

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История о культовом адвокате по имени Перри Мейсон, действие которой разворачивается в 1930-ых годах в Америке. Он отлично справляется с делами, и в основном это потому, что Мейсон самолично берется за их расследование вместе с частным детективом Полом Дрейком.

Сумеречная зона (2 сезон) (26 июня)

Возвращение культовой телеантологии произошло в прошлом году, а теперь выходит второй сезон причудливых фантастических историй. Здесь жуткое, страшное и даже ироническое тесно переплетается с проблемами и страхами, актуальными в современном мире.

Роковой патруль (2 сезон) (26 июня)

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Этот супергеройский сериал полюбили зрители с первых серий, потому что эти герои - веселые хулиганы, а еще важно, что они - аутсайдеры. Но их приключения не менее интересны, чем у коллег, а с каждым разом они повышают градус безумия и зрелищности.

Тьма (3 сезон) (27 июня)

Тьму абсолютно заслуженно называют самым запутанным фантастическим сериалом нашего времени. Его сравнивали и со Странными Делами, и с Твин Пиксом, но в итоге он оказался максимально самобытным. Все действие разворачивается в вымышленном городке, где происходят странные вещи, а сама история еще и наполнена параллельными временными линиями.

Ранее мы писали о пяти любимых сериалах, с которыми придется прощаться в 2020 году