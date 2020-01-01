Кинопремьеры: Ричард Джуэлл, Ольга Куриленко и Банда Келли

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Кинопремьеры недели /Flickr

Новая неделя может по-настоящему порадовать истинных киноманов, потому что уже с 20-го февраля на большие экраны выходит очень много новых фильмов (от известных режиссеров и с кинозвездами). И мы уверены, что какие-нибудь из них вам точно придутся по вкусу, нужно лишь выбрать.

Дело Ричарда Джуэлла

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Картина Клинта Иствуда основана на реальных событиях 1996-го года, когда во время концерта, посвященного Олимпийским играм, один охранник обнаружил рюкзак с бомбой, предотвратив множество смертей. Он стал настоящей звездой, но ФБР и пресса обвинили его в том, что он - настоящий террорист. Наша редакция уже посмотрела фильм и написала на него рецензию.

Переводчики

Сюжет рассказывает о третьей книге из популярной серии Дедаулус, которую ожидает весь мир, и нужно избежать утечки любой информации. Поэтому перевод происходит в специальном бункере с отобранными специалистами. Но одному из них все же удалось слить сюжет.

Зов предков

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История о псе по кличке Бак, которого украли, перепродали, он прошел через многое и теперь оказался на Аляске. Ему теперь приходится выполнять сложную работу на почте, но он попадает в невероятное приключение, которое позволит ему найти свое место в жизни.

Работа без авторства

Переживший тяжелое детство Курт Барнерт сохранил талант к рисованию. Он хочет перебраться из Восточной в Западную Германию, дабы раскрыть свой потенциал и начать жизнь заново. И вместе с собой ему нужно взять невесту, чей дядюшка на самом деле кровожадный нацист.

Гретель и Гензель

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Новая интерпретация знаменитой сказки о злоключениях сестры и брата в необычном Очарованном лесу. Они отправляются туда в поисках еды, но даже не подозревают, какие ужасы их там поджидают.

Подлинная история банды Келли

Биографическая история о Неде Келли, которого с детства учили убивать и быть жестоким. Всю банду его семьи боялись даже законники. Они совершили множество преступлений, но все это очень неоднозначно, ведь кто-то считал Неда бандитом, а кто-то - настоящим героем.

Цепь убийств

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Новая картина с Николасом Кейджем, которая повествует об обычном работнике гостиницы, которая находится в криминальном районе. Постояльцы его не трогают, но однажды в этом месте происходит серия смертей, из-за чего сюда приезжают трое незнакомцев с темным прошлым. И ничего хорошего это не предвещает.

Ранее сообщалось о том, что были раскрыты подробности нового фильма с Леонардо ДиКаприо