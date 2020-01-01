"Это вестерн": Раскрыты подробности нового фильма с Леонардо ДиКаприо

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Леонардо ДиКаприо /Flickr

Не так давно стало известно, что в фильме Убийцы лунного цветка снова снимутся вместе Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Однако только теперь режиссер Мартин Скорсезе раскрыл подробности о своей будущей картине.

Постановщик признался в интервью для Premiere Magazine, что действие ленты будет происходить в Оклахоме 1920-ых, сюжет расскажет об индейском племени, вторжении европейцев, а также раскрыл, к какому жанру принадлежит его будущая лента.

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"Мы думаем, что это вестерн… Там будут ковбои, у них уже есть машины, но остались и лошади, конечно. Фильм в основном об Осейджах, индейском племени, которому выделили ужасную территорию, но они любили ее и верили, что белые никогда не будут интересоваться ею. После там нашли нефть, и в течение примерно десяти лет осейджи стали самыми богатыми людьми в мире в пересчете на душу населения. Ну, а потом, как и в случае с Юконом и горнорудными районами Колорадо, налетают стервятники, вторгается белый человек, европеец, и все рушится. Там были установлены такие порядки, что проще было попасть в тюрьму за убийство собаки, чем за убийство индейца", - рассказал Мартин Скорсезе.

Дата выхода фильма Убийцы лунного цветка пока что не объявлена. Напомним, что последним вышедшим фильмом Скорсезе стала гангстерская сага Ирландец.

Ранее сообщалось о том, что Леонардо ДиКаприо спас тонущего мужчину