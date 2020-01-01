Настоящий герой: Леонардо ДиКаприо спас тонущего мужчину

Пьяный мужчина выпал за борт судна, но актер пришел к нему на помощь

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Леонардо ДиКаприо /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Леонардо ДиКаприо совсем недавно подтвердил, что он является настоящий героем на только на экране. Во время своего отпуска на Карибских островах вместе со своей возлюбленной он вышел в открытое море на личной яхте, где и услышал сигнал по рации, в котором капитан другого судна сообщил о пропаже одного из пассажиров.

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Как оказалось, 24-летний француз в состоянии алкогольного опьянения оказался за бортом и провел в воде целых 11 часов. Он размахивал руками и его обнаружил ДиКаприо. Актер его накормил, одел, а после передал в службу спасения.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Лео ДиКаприо стал Однажды… в Голливуде, за роль в котором он может получить очередную номинацию на Оскар.

Ранее сообщалось о том, что Леонардо ДиКаприо раскритиковал коллег-актеров