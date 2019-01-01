"Меня от них тошнит": Леонардо ДиКаприо раскритиковал коллег-актеров

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Леонардо ДиКаприо /Getty Images

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо в своем недавнем интервью для издания Deadline резко высказался в сторону некоторых своих коллег по цеху. По словам звезды, ему не по душе то, что некоторые из них жалуются на свою работу.

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"Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии. Да, меня от них тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем", - заявил Лео. Он также подчеркнул, что съемки в фильме Выживший были непростыми и утомительными, но в то же время он получил удовольствие от работы с режиссером Иньярриту и от самой истории в целом.

Напомним, что последним вышедшим фильмов с ДиКаприо стал Однажды в Голливуде. За роль в нем он был выдвинут студией Sony на премию Оскар.

Ранее сообщалось о том, что президент Бразилии обвинил Леонардо ДиКаприо в поджогах лесов