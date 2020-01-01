Что смотреть: ТОП-9 самых ожидаемых сериалов января

Поделись







Сериалы января /Flickr

С новым годом приходят и новые фильмы с сериалами, которые продолжают зимний сезон, но первыми открывают премьеры 2020-го. Их действительно много, они обещают быть качественными и стоящими, а также среди них есть как свежие сезоны нашумевших проектов, так и многообещающие новинки, которые лучше не пропускать.

Доктор Кто (12 сезон) (1 января)

Читай также: ТОП-5 шикарных сериалов от CBS

Долгоиграющий научно-фантастический сериал об инопланетном путешественнике во времени на этот раз снова покажет и новые приключения, и встречи со старыми врагами. С 2018-го года главным героем является женщина, которая покорила сердца преданных фанатов, но создатели не забывают и о более классических персонажах. А самое главное то, что за несколько десятков лет Доктор Кто не сбавил своих оборотов.

Дракула (мини-сериал) (1 января)

Главный вампир в массовой культуре снова возвращается на экраны, и в этот раз за его историю взялись создатели сериала Шерлок, да и продолжительностью тоже похожа на него (три серии по полтора часа). Здесь Дракула будет представлен протагонистом, а вот те самые хорошие парни вроде Ван Хельсинга уже станут врагами.

Новый Папа (1 сезон) (10 января)

Читай также: ТОП-5 мини-сериалов, которые можно смотреть взахлеб

Фактически можно было бы назвать этот сериал и вторым сезоном Молодого Папы, продолжением которого он является. Здесь же и остался главный герой - Ленни Белардо, впавший в кому, из-за чего в Ватикане появился новый Папа, роль которого доверили Джону Малковичу. Главная интрига - что же все-таки произойдет, когда Белардо выйдет из комы?

Чужак (1 сезон) (12 января)

Новинка от HBO, основанная на одноименном романе Стивена Кинга, расскажет о расследовании жестокого убийства мальчика, в котором подозревают школьного учителя. Это будет мрачный детектив с нотками хоррора, а также с впечатляющим актерским составом. И продолжение, наверняка, у сериала будет, ведь мастер ужасов уже принялся за написание сиквела.

Половое воспитание (2 сезон) (17 января)

Читай также: ТОП-5 классных сериалов от AMC

Актуальный в современном мире хит от Netflix, вышедший год назад, вполне ожидаемо был продлен и теперь второй сезон увидит свет. В центре сюжета снова будет подросток, знающий от матери-сексолога все о половом воспитании, который с друзьями открыл свою консультацию в школе, помогая решать проблемы сверстников. А вот детали сюжета пока держаться в секрете.

Авеню 5 (1 сезон) (19 января)

Путешествие на космическом лайнере под руководством капитана Райана Кларка было обречено на провал, поэтому корабль сломался, а все присутствующие хотят вернуться обратно на Землю. Как у них это получится, мы не знаем, но точно уверены, что будет интересно и смешно, ведь трейлер обещает зрителям саркастичную комедию.

Звездный Путь: Пикар (1 сезон) (23 января)

Читай также: ТОП-5 захватывающих сериалов про волшебство

Еще один сай-фай, но на этот посерьезнее - на экраны возвращается культовый Жана-Люка Пикара (в исполнении сэра Патрика Стюарта) из вселенной Стартрека, который два десятка лет назад ушел на пенсию. Старикам здесь самое место, и создатели уверены в этом полностью, поэтому проект уже получил второй сезон.

Леденящие душу приключения Сабрины (3 сезон) (24 января)

Юная ведьмочка Сабрина стала уже совсем зрелой ведьмой, ведь за два сезона в ее жизни произошло немало важных событий. И хоть шумиха вокруг этого сериала успела спасть, новые приключения однозначно обрадуют поклонников, ведь главной героине предстоит отправиться в самое пекло, чтобы спасти своего возлюбленного.

Чудотворцы (2 сезон) (28 января)

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов по мотивам сериалов

Сначала это сериал был о канцелярии Бога, который решил уничтожить Землю, а помешать ему сделать это пытались двое ангелов. Теперь же история будет совсем новой, а события произойдут в Средневековье, где были войны и правил странный король. Но не стоит переживать, актерский состав оригинала сохранился, и здесь все так же играют Стив Бушеми и Дэниэл Рэдклифф.

Ранее сообщалось о том, что в Америке назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года