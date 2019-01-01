В Америке назвали самые ожидаемые фильмы 2020 года

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Самые ожидаемые фильмы 2020 года /Flickr

Американский сайт Atom Ticket провел опрос среди зрителей, в ходе которого выяснилось, какие фильмы больше всего ожидают люди в 2020-ом году. Большинство отдали свое предпочтение грядущему блокбастеру Чудо-женщина: 1984 от Warner и DC.

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На втором месте в списке самых ожидаемых фильмов оказался еще один супергеройский кинокомикс, но уже от студии Marvel - Черная вдова. Третьим стал боевик 007: Не время умирать, четвертым - гоночный экшен Форсаж 9, а пятерку лидеров закрывает диснеевский киноремейк мультфильма Мулан.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм попал в рейтинг лучших фильмов десятилетия от Rolling Stone