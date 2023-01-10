Рассекречена сумма взноса

Автор: Коваленко Наталья

Евровидение-2023: сколько Украина должна заплатить за участие в конкурсе Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Стало известно, сколько Украина должна заплатить Европейскому вещательному союзу за участие группы TVORCHI в песенном конкурсе Евровидение–2023 в британском городе Ливерпуль.

Сумма взноса была объявлена в одном из прилагаемых ходатайств к роспоряжению Кабинета Министров «О подаче ходатайств в Национальный банк о предоставлении разрешений на проведение валютных операций», которое Правительство одобрило в конце прошлой неделе.

В документе говорится о том, что Кабинет Министров Украины обращается в Национальный банк о предоставлении разрешения на проведение “НОТУ платежа по взносу за участие в Евровидение согласно Финансовому кодексу Европейского языкового союза в размере 30 813 евро (около 1,2 млн гривен).

Напомним, что Украина в этом году будет автофиналистом конкурсе после победы Kalush Orchestra.

Ранее мы писали, что Иэн Сомерхолдер и Никки Рид во второй раз станут родителями.