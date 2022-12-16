"Не была голосистой": Нина Матвиенко вспомнила о начале карьеры

Артистка посвятила больше двух десятилетий работе в хоре.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко призналась, что в начале своей певческой карьеры даже и мечтать не могла о сольном плавании. В интервью "Точке опоры" артистка вспомнила о работе в хоре и как начиналась сольная карьера.

В начале творческого пути Матвиенко была очень застенчивой и делала "все тихо". 21 год она посвятила работе в хоре "Веревки" и примерно столько же - камерному оркестру "Киевская камерата", где до сих пор выступает.

"С детства пела, в театре играла, стихи читала и спортом занималась, но я не была голосистой – тихой была. Тихо все делала – гранату бросала молча, на байдарке молча плыла, баскетбол, волейбол… маленькая, но ловкая. Даже когда Анатолий Авдиевский меня что-то спрашивал, я настолько волновалась и стеснялась, что даже глохла. Очень пугливой была," - поделилась своим прошлым исполнительница.

Народная артистка гордится работой в хоре, но ее всегда не покидала мечта - выйти соло.

"Я любила фантазировать, играть с мелодией, а в хоре есть определенные рамки и за них выходить нельзя. Я даже научилась петь большими миксами. И меня услышали наконец," — вспоминает певица.

В арсенале Матвиенко есть множество совместных песен с украинскими молодыми артистами. Однако наиболее ей запомнилась работа с "Океаном Эльзы".

"Это был дуэт со Святославом Вакарчуком, "Океан Эльзы, но на записи его не было — приехали только музыканты. Мне сказали: "Вот поет Святослав, а вам нужно выполнить вставку в последнем куплете – слова матери". Я слушала и не понимала, как мне влезть в тот текст, ведь там как сын говорит. А вдруг я начала петь "Колыбельную" — будто сын пророс цветком, а мать к нему обращается. Я и сейчас вижу эту песню именно через такой образ. Помню, я болела, а записать надо было быстро, поэтому моя часть больше не вокальная, а выполнена от материнского сердца,"— вспомнила Нина Матвиенко.

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