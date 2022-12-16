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Евровидение 2023: Jerry Heil объяснила важность Нацотбора в войну

Букмекеры считают Яну вероятной победительницей финала, но артистка идет не за конкуренцией, так как у всех общая цель.

Автор: Шапарь Анастасия
Евровидение 2023: Jerry Heil объяснила важность Нацотбора в войну
Jerry Heil.
instagram thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil во второй раз поборется за право представить Украину на европейском песенном конкурсе "Евровидение-2023". Уже в эту субботу, 17 декабря, пройдет финал Национального отбора, где, по прогнозам букмекеров, именно Яна - вероятный победитель. В интервью "24 каналу" звезда рассказала, почему Нацотбор важен в войну.

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Jerry Heil поведала о встрече с бойцом из "Азовстали" - Дмитрием "Орестом" Казацким. На одном из благотворительных концертов Яны в США Орест вышел на сцену и сказал речь, которая отпечаталась в памяти звезды:

"Он сказал то же, что мы слышим и говорим много раз в день, однако когда это сказано устами бойца, слышишь их по-настоящему: "Каждый на своем фронте. Культурный фронт также важен. Мы и защищаем культуру". 

Jerry Heil считает, что у "Евровидения" есть чрезвычайная миссия - из года в год проявлять Украину на мировой сцене. 

"Мощнее и мощнее. Потому что музыка - это мягкая сила. Потому что культура - это лицо нашей страны. И я хочу, чтобы это лицо видели. Хочу, чтобы слышали о его храбрости. Хочу, чтобы слышали наш благозвучный язык, потому что мне часто пишут иностранцы под видео, где я пою на украинском, что они поражены. Что может так сильно закрепить узнаваемость страны в мире, как не ее великолепная культура?" - высказалась Яна.

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Теги:
Евровидение, Jerry Heil, нацотбор

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