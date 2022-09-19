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Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении

Страну представит песня "Незламна" 13-летней девочки.

Автор: Шапарь Анастасия
Стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении
Детское Евровидение пройдет в Ереване.

Общественный вещатель сообщил, кто представит Украину на Детском "Евровидении-2022", который пройдет в декабре в Ереване, Армения. По результатам национального отбора выиграла 13-летняя певица из Львовщины Злата Дзюнька.

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Девочка представила авторскую песню "Незламна", которая и представит Украину на конкурсе. Злата родом из Рава-Русской Львовской области, участница и победительница многих музыкальных состязаний.

Отметим, что выбирали победителя жюри, в которое вошли певицы Кристина Соловий, Мирослава Салий и продюсер Анжелика Рудницкая.

Ранее мы писали, что фронтмен Imagine Dragons объявил о расставании с женой во второй раз. 

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Теги:
Детское Евровидение

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