Тина Кароль порадовала клипом от Бадоева на трек "Переживем измены", который был снят 10 лет назад

Певица представила публике фрагмент видеоработы, которая была снята "в стол" десятилетие назад.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская Тина Кароль неожиданно опубликовала клип на трек "Переживем измены", снятый Аланом Бадоевым 10 лет назад. Оказывается, что видеоряд мог радовать только саму артистку и режиссера. Но все же Тина решила немного "полакомить" своих подписчиков на платном сервисе, где они платят донаты (пожертвования) за эксклюзив от звезд. В Инстаграме Кароль лишь показала фрагмент на 40 секунд.

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Певица отметила в подписи, что кроме нее и Алана больше никто не видел клип. А теперь "тайное становится явным". Неизвестно, появится ли в будущем в открытом доступе полная версия видеоработы.

Поклонники в восторге от чувственного архивного видео: "Перед красивым завтра, сможем мы написать стихотворение, автор, главное нам не врать", "Вау!", "Наконец-то", "Еще не видели полной работы, но уже что-то интересное", "Воу-воу-воу! Это что-то мега интересное, ждем выхода", "Чувствую, что после просмотра я буду собирать себя по кусочкам".

Ранее мы писали, что Тина сделала редкое исключение своего Инстаграма и опубликовала между профессиональными фото свои "живые". Серией "случайных" фото артистка описала свой январь 2022 года.