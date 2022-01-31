Тина Кароль порадовала клипом от Бадоева на трек "Переживем измены", который был снят 10 лет назад
Певица представила публике фрагмент видеоработы, которая была снята "в стол" десятилетие назад.
Украинская Тина Кароль неожиданно опубликовала клип на трек "Переживем измены", снятый Аланом Бадоевым 10 лет назад. Оказывается, что видеоряд мог радовать только саму артистку и режиссера. Но все же Тина решила немного "полакомить" своих подписчиков на платном сервисе, где они платят донаты (пожертвования) за эксклюзив от звезд. В Инстаграме Кароль лишь показала фрагмент на 40 секунд.
Читай также: "Как же Балан": В Сети обсуждают день рождения Тины Кароль в компании мужчиныПевица отметила в подписи, что кроме нее и Алана больше никто не видел клип. А теперь "тайное становится явным". Неизвестно, появится ли в будущем в открытом доступе полная версия видеоработы.
Поклонники в восторге от чувственного архивного видео: "Перед красивым завтра, сможем мы написать стихотворение, автор, главное нам не врать", "Вау!", "Наконец-то", "Еще не видели полной работы, но уже что-то интересное", "Воу-воу-воу! Это что-то мега интересное, ждем выхода", "Чувствую, что после просмотра я буду собирать себя по кусочкам".
Ранее мы писали, что Тина сделала редкое исключение своего Инстаграма и опубликовала между профессиональными фото свои "живые". Серией "случайных" фото артистка описала свой январь 2022 года.