Майли Сайрус 28: Лучшие клипы эпатажной поп-артистки

Американская певица, автор песен и актриса родилась 23 ноября 1992 года.

В 2012 году Майли Сайрус окрестили 82-й в списке "Величайших поп-исполнительниц" по версии канала VH1

Майли Рэй Сайрус появилась на свет в американском городе Франклине в семье кантри-исполнителей. Ее отец Билли Рэй Сарус хорошо известен поклонникам этого музыкального жанра.

При рождении дочь назвали Дестини Хоуп. Родители предчувствовали, что та многого достигнет (destiny с анг. – судьба, а hope – надежда). Майли ее начали называть в детстве. Значит это "улыбчивая" (от "smiley").

Майли Сайрус – Фильмы

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Сейчас Майли больше на слуху как поп-исполнительница. Но слава постигла ее благодаря главной роли в сериале "Ханна Монтана". Там Сайрус воплотила школьницу по имени Майли Стюарт, которая является поп-звездой Ханной Монтаной, но не афиширует этого. Снимаясь в проекте, появившемся на экранах в 2006 году, она записала два саундтрека для оного. Тогда восходящей звезде было 14 лет. Далее последовал контракт с лейблом "Hollywood Records" и концертный тур.

Но первое появление Майли в сериалах состоялось на пять лет ранее, в 2001 году, когда она сыграла эпизодическую роль в многосерийнике "Док". В кино же певица дебюютировала, снявшись в трагикомедии Тима Бертона "Крупная рыба" 2003-го.

С тех пор артистка приняла участие в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых – "Классный мюзикл: Каникулы" (2007), "Последняя песня" (2010), "Секс в большом городе 2" (2010) и "Лето. Одноклассники. Любовь" (2012).

Самые свежие появления Майли на экране – лента "Стражи Галактики. Часть 2" 2017 года и сериал "Черное зеркало" 2019-го.

Роли сериалах и кино принесли Сайрус как признание, так и антинаграды. В первом случае – статуетки от "Gracie Allen Awards", "Kids' Choice Awards", "People's Choice Awards", "Teen Choice Awards" и "Молодой актер". Во втором – две Золотые малины.

Майли Сайрус – Инстаграм

Майли Сайрус – активный пользователь Инстаграма. Там у знаменитости завидное для большинства звезд число подписчиков – 116 миллионов (по состоянию на 23-е ноября 2020-го). Среди последнего, чем поделилась певица с заинтересованными ее личностью, – кадры со сцены и клипов, а также фотосессий в нижнем белье.

Майли Сайрус 2020

14 августа этого года Сайрус выпустила сингл "Midnight Sky", который стал рекордным ее сольным синглом со времен "Malibu", изданого в 2017 году. Достиг 14-го места в "Billboard Hot 100" в США.

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22 октября 2020 года Майли объявила в Инстаграме, что ее седьмой студийный альбом "Plastic Hearts" выйдет 27 ноября 2020 года. Также во время беседы с представителем журнала "Interview" она сказала, что работает над кавер-альбомом песен Metallica. До того, в 2019 году, Сайрус перепела трек группы "Nothing Else Matters" на фестивале "Гластонбери".

В ноябре 2020 Майли успела отличиться фотосессией в гробу и "кровавым" клипом с Дуа Липой на песню " Prisoner".

Майли Сайрус – Клипы

Клипы – еще одна часть карьерной биографии Майли Сайрус, в которой зафиксированы трансформации ее образа. Первый музыкальный ролик артистки достался зрителям в 2007 году. Тогда она еще работала в аплуа Ханны Монтаны, которое эксплуатировала в дальнейших музыкальных роликах. А уже к сексуальному образу она, как и годится, перешла в 18 лет. Тогда, в 2010-м, певица снялась в клипе на "Can't Be Tamed" – заглавную песню своего третьего сольного альбома.

Но первым, похоже, самым откровенным и, несомненно, самым на сегодня популярным клипом Майли стал "Wrecking Ball" 2013-го, где она голой оседлала шар-бабу (шарообразное орудие для сноса строений). Не зря того же года ее окрестили лидершей списка "100 самых сексуальных женщин планеты" от журнала "Maxim".

Тема клипов артистки – широкая и интересная. Но сегодня мы примем во внимание прагматичный показатель – количестве просмотром на видеохостинге.

Miley Cyrus – "Wrecking Ball" (свыше миллиарда просмотров)

Вышеупомянутый клип, хронометражом 3:41, где Майли переосмыслила орудие для сноса зданий из советского комедийного фильма 1987 года "Раз на раз не приходится" Араика Габриэляна.

"We Can't Stop" (904 миллиона просмотров)

Клип на песню из четвертого студийника "Bangerz" 2013 года. В нем изображена домашняя вечеринка с употреблением наркотиков.

"23" (891 миллион просмотров)

Вообще – это клип рэпера Mike WiLL Made-It'а, в котором Майли, Wiz Khalifa, Juicy J – приглашенные звезды.

"Party In The U.S.A." (769 миллионов просмотров)

Идея клипа, которая изошла от Майли, заключалась в изображении "глянцевого, гламурного белого мусора". Этим музыкальным роликом она хотела отдать дань своим родителям и одному из любимых фильмов под названием "Бриолин/Grease" (1978) с Джоном Траволтой в главной роли.

"Malibu" (467 миллионов просмотров)

Клип на "Malibu" был выпущен 11 мая 2017 года, режиссерами выступили Сайрус и Дайан Мартель. В музыкальном видео она показывает свое обручальное кольцо, подаренное Лиамом Хемсвортом (супруги расторгли брак в августе 2019-го). За первые две недели после релиза клип собрал более 50 миллионов просмотров.

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