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"Верь тому, что говорю": Канье Уэст поделился превью новой песни

Для трека рэпер засэплировал Лорин Хилл.

"Верь тому, что говорю": Канье Уэст поделился превью новой песни
Канье Уэст пообещал освободить артистов от несправедливости лейблов
depositphotos

Канье Уэст поделился фрагментом новой песни под названием "Believe What I Say". Перевести название можно как "Верь тому, что говорю" или "Верю в то, что говорю". Артист опубликовал в Twitter видео, снятое с борта лодки, в котором и звучит отрывок композиции.

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В треке также содержится сэмпл сингла Лорин Хилл "Doo-Wop (That Thing)". Просмотреть короткое видео можно ниже.

Ранее Уэст заявлял, что не собирается выпускать новую музыку, пока не будет освобожден от контрактов с "Sony" и "Universal". В течение последних нескольких недель звезда делится сканированными изображениями своих контрактов в социальных сетях и предлагает новые правила заключения и публикации сделок, которые, по его словам, обеспечат справедливое отношение ко всем артистам.

На прошлой неделе рэпер изложил план "освободить всех артистов любыми способами". Он сказал, что стремится "делать все необходимое, чтобы исполнители владели собственными авторскими правами".

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По словам мужа Ким Кардашьян, эту неисправную систему необходимо исправить. Он добавил:

"В настоящее время артисты берут аванс, чтобы записать пластинки, но когда они возвращают этот аванс, звукозаписывающая компания все еще владеет пластинками. Представьте, что банк дает вам ссуду на покупку дома. А затем, когда вы выплатите ипотечный кредит, они говорят вам, что он все еще принадлежит им".

Музыкант также пообещал вернуть всем артистам, подписавших контракт с его лейблом G.O.O.D. Music, пятьдесят процентов прибыли от их мастер-копий.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст принадлежит к знаменитостям с биполярным расстройством.

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Теги:
Канье Уэст, Ким Кардашьян, Ким Кардашиан, песня, Лорин Хилл, Канье Уест

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