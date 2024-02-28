"БУЧА": рабочую версию фильма показали в восьми городах Америки

Главной миссией тура стала борьба с российской пропагандой и напоминание американцам об ужасной трагедии и войне в Украине для продолжения помощи

Автор: Коваленко Наталья

В конце февраля завершилось двухмесячное турне по Америке творческой команды художественной ленты "БУЧА", рабочие материалы которой были представлены в рамках проекта по борьбе с российской пропагандой Art Against Propaganda и на мероприятиях ко второй годовщине полномасштабного вторжения Ukraine unbroken: 2 years of streng

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Закрытые показы прошли в восьми городах Америки: в Вашингтоне в Украинском доме, в Нью-Йорке в Колумбийском университете, Украинском институте Америки и Harvard Club, в Лос-Анджелесе в Украинском культурном центре, в Солт-Лейк-Сити во время Sundance Film Festival, в Нью-Джерси в Cambridge Club House, в Филадельфии, Сан-Диего и Бостоне.

Почетными гостями мероприятий стали постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, Полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова, Уильям Тейлор – американский дипломат, правозащитница и писательница Митцы Пердью, Президент Украинского института Америки Кэти Наливайко, представители Института Мира, кинорежиссер Роб Нильссон (“Снверное сияние”), Уильям Голдштейн – американский композитор, Обладатель трех номинаций Эмми и номинации Грэмми, Семен Дукач – управляющий директор Techstars, также известный как ведущий бизнес-ангел, американские конгрессмены, представители бизнеса, местных ведомств и широкой общественности, которые в течение двух лет поддерживали Украину в борьбе с агрессором и продолжают выражать свою поддержку.

Показ фильма “БУЧА” в США Фото: Пресс-служба

Также на мероприятиях присутствовали раненые находящиеся в США украинские военные, получающие медицинскую помощь по протезированию конечностей и на реабилитации.

Показы проходили при организационной поддержке МИД Украины, ГУР МО Украины, Украинского института Америки в партнерстве с Постоянным представительством Украины при ООН, Украинского Конгрессного Комитета Америки, Blue and Yellow Foundation, Leonid Foundation и маркетингового агентства Deneeze.

Заинтересованность показы фильма "БУЧА" вызвали у американских медиа: CNN, Forbes, TIME, New York Times, Vox, Financial Times, Daily Mail, Newsmax, USA Today, WSJ, Foreign policy, журналисты и корреспонденты которых присутствовали на мероприятиях.

Показ фильма “БУЧА” в США Фото: Пресс-служба

В своем вступительном слове на западе в Нью-Йорке Сергей Кислица размышлял о важности украинского единства в это время войны:

"Сегодня, когда мы собрались в этом важном центре украинской культуры и истории в Нью-Йорке, мы также вспоминаем о суровых реалиях дома благодаря сегодняшнему показу фильма "Буча". Этот фильм является болезненным изображением зверств и страданий, причиненных во время российского вторжения. Он служит ярким напоминанием о том, почему наше единство и решительность критически важны, как никогда”.

Показ фильма “БУЧА” в США Фото: Пресс-служба

Президент Украинского института Америки Кэти Наливайко поздравила гостей и сказала:

“Для нас большая честь работать с Александром Щуром и его командой над тем, чтобы показать фильм "БУЧА" здесь в Нью-Йорке. Я должна сказать, что я видела его раньше, и вы будете поражены. Вы будете сидеть на краю своего сиденья, и, вероятно, никогда не забудете много сцен из этого фильма”.

"Нет ничего важнее на нашем мероприятии, чем поощрение людей к тому, чтобы они выражали свою поддержку Украине" , – сказал Уильям Тейлор – американский дипломат, 6-й Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине, временный поверенный в делах США в Украине.

Показ фильма “БУЧА” в США Фото: Пресс-служба

В рамках мероприятий состоялись встречи с Александром Щуром – продюсером и автором сценария киноленты, Станиславом Тиуновым – режиссером фильма, Цезарием Лукашевичем – польским актером, исполнителем главной роли и Гайде Ризаевой – представительницей ГУР – куратора Константина – прототипа. Гости принимали участие в панельной дискуссии по противодействию российской пропаганде. Кроме того, были проведены благотворительные аукционы, на которых представлены эксклюзивные предметы, подаренные ГУР МО Украины и волонтером "Зампотех", лотов от командования ВСУ и других артефактов войны со сбором средств для украинских военных.

Показ фильма “БУЧА” в США Фото: Пресс-служба

“У нас есть две главные цели. Первая – это противостоять российской пропаганде во всем мире, – рассказывает Александр Щур, автор сценария и продюсер фильма "БУЧА".

– Кино – это один из мощных инструментов донесения месседжей мира. Если кто-то думает, что все в Европе, США знают точно, что у нас происходило, и верят только нам, то, к сожалению, он глубоко ошибается. Россияне уже сняли и показывают пропагандистские фильмы “Азовсталь. Освобождение" и "Свидетель" со своей версией событий в Мариуполе и Буче. Есть вероятность, что мир наглядится российским фильмам и примет их нарративы. Мы должны доносить истину!

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Наша вторая цель – почтить память погибших. При работе над сценарием мы встречались со всеми героями или родственниками погибших. И первое, что мы спрашивали – не против ли они рассказать свою историю для фильма и нужен ли такой фильм. И все они отвечали: "Да, мы хотим, чтобы об этом узнали во всем мире".

Режиссер фильма "БУЧА" Станислав Тиунов: “Этот фильм меняет людей, их мнения, их мировоззрение. Все это мы видим во время закрытых показов фильма. Каждый видит что-нибудь свое и каждый не останутся равнодушным. Всем рекомендую посмотреть и просто ощутить”.

Съемки фильма “БУЧА” Фото: Пресс-служба

О фильме

Фильм "БУЧА" – художественная драма, сюжет которой основан на реальных событиях. Главный герой – иностранец, решивший бороться со злом в стране, которая стала для него домом.

Сюжет киноленты основан на событиях, произошедших в городах Буча, Ворзеля и Гостомеля во время российской оккупации в феврале-марте 2022 года. Фильм расскажет о спасении местных жителей Константином Гудаускасом – гражданином Казахстана, который получил убежище в Украине и проживал в Буче. С началом российского вторжения благодаря своему казахстанскому паспорту он имеет возможность проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить мирных жителей. Константин не только спасает людей, но и своими глазами видит весь ужас войны и оккупации.

Съемки фильма “БУЧА” Фото: Пресс-служба

Главные роли в фильме БУЧА сыграли известный польский актер театра и кино Цезарий Лукашевич (Cezary Lukaszewicz) и звезда украинского кино Вячеслав Довженко.

Съемки фильма “БУЧА” Фото: Пресс-служба

Фильм "БУЧА" был снят на деньги частных инвесторов без привлечения государственных средств. Премьера фильма в Украине состоится в сентябре этого года.