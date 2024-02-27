Брук Шилдс в молодости и теперь – как изменилась актриса почти за полвека

В сети представлено видео, в котором отображены изменения внешности звезды Голубой лагуны.

Брук Шилдс, которой прошлогоднего 31 мая исполнилось 58, начала свою карьеру чуть ли не с пеленок – когда ей было 11 месяцев. В этом возрасте она приняла участие в фотосессии. А уже в 9 приобщилась к телефильму "После грехопадения/After the Fall" (1974). С тех пор уроженка Манхэттена (Нью-Йорк) снялась в ряде картин, за которые полюбилась публике.

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Хотя в фильмографии Брук – десятки теле- и кинопроектов, самыми известными ее лентами стали представленные в течение двух лет "Голубая лагуна/The Blue Lagoon" (1980) и "Бесконечная любовь/Endless Love" (1981).

В сети выложено видео, в котором сплетены кадры Шилдс в юные годы и сейчас. В нем отражены изменения публичной персоны за 48 лет, с 1976-го по 2024-й.

"У нее был такой трудный жизненный путь. Позор ее матери и всем отвратительным душам, сексуализировавшим ее младенцем, потом малышом, подростком и на протяжении всех лет. Пусть она испытает настоящее счастье и спокойствие в своей жизни".

"Она становится старше, как выдержанное вино".

"Немного ботокса, но все равно очень красивая", – говорится в комментариях.

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Ранее в пеленочном возрасте показалась Мишель Пфайффер. Звезда фильма "Леди-ястреб" также сравнила себя с пришельцем.