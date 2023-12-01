Сколько зарабатывают актрисы за съемки в продолжении «Секса в большом городе»

Автор: Коваленко Наталья

«И просто так»: объявлены гонорары Паркер, Никсон и Дэвис за один эпизод сериала Фото: instagram.com/justlikethatmax

Сиквел культового сериала «Секс в большом городе», который получил название «И просто так», в августе был продлен на третий сезон. Издание Just Jared выяснило, сколько канал HBO/Max заплатил трем ведущим актрисам этого шоу в предыдущих двух сезонах.

Читай также: Дочь Пола Уокера запостила редкое домашнее видео с актером в 10-ю годовщину его смерти

Исполнительница роли Шарлотты Йорк Кристин Дэвис за один эпизод «И просто так» получала 650–750 тысяч долларов. Такая же зарплата была и у Синтии Никсон, которая повторила роль Миранды Хоббс.

Диапазон зарплат за серию Сара Джессики Паркер, сыгравшей Кэрри Брэдшоу, тоже составлял 650–750 тысяч долларов. Стоит отметить, что в некоторых западных СМИ подавались непотвержденные данные о том, что Паркер, Никсон и Дэвис получали гонорары в размере не менее 1 миллиона долларов за эпизод.

Ранее мы писали, что Антонина Хижняк объявила о расставании с Александром Боднарем.