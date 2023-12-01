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Звезда «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк объявила о расставании с Александром Боднарем

Актриса около четырех лет встречалась с коллегой по сериалу «Слід»

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк объявила о расставании с Александром Боднарем
Звезда «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк объявила о расставании с Александром Боднарем Фото: instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк, наиболее известная по роли Мотри в сериале «Спіймати Кайдаша», рассказала о переменах в личной жизни. В интервью журналистке Алине Доротюк 33-летняя звезда объявила о расставании с актером Александром Боднарем. Они закрутили роман на съемках сериала «Слід» и встречались три с половиной года.

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Хижняк заявила, что они с Боднарем «жили на разных скоростях» и поэтому в их отношениях возник кризис. Знаменитость отметила, что у нее нет никаких претензий к бывшому возлюбленному и добавила, что причина только в ней.

«Наши отношения закончились. Я закрытый человек в этом плане. Мне кажется, что причина во мне. У меня нет к нему претензий, что он делал что-нибудь не так. Я пообещала ему, что не буду устраивать танцы на костях. Мне кажется, что это какой-то классический кризисный период, когда многие пары либо женятся, либо разводятся. По моим ощущениям, мы просто жили на разных скоростях и в конце концов эта разница сыграла свою роль», — сказала Антонина.

Актриса призналась, что инициатором разрыва была она. По словам Хижняк, Александр часто ей пишет, однако она редко отвечает на сообщения и не соглашается на встречи, поскольку не может предложить экс-бойфренду «общего будущего».

«Не были никакой трагедии. История подошла к концу и я ее отпускаю. Он пишет мне иногда. Мне иногда очень хочется ему отвечать, написать или увидеть. Но я понимаю, что это будет неправильно с моей стороны. Внутри я знаю, что не могу предложить ему общего будущего. А чисто написать ему или увидеть, чтобы взять какую-то свою часть, потому что мне трудно это пережить, ну это очень эгоистично. Я и так это очень эгоистично сделала, потому что я инициатор», — поделилась Антонина Хижняк.

Ранее мы писали, что Шеннен Доэрти объявила о том, что рак распространился на ее кости.

 

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Теги:
шоу-бизнес, Спіймати Кайдаша, расставания звезд, Антонина Хижняк

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