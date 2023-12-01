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Дочь Пола Уокера запостила редкое домашнее видео с актером в 10-ю годовщину его смерти

Звезда «Форсажа» погиб в ДТП в 2013 году

Автор: Коваленко Наталья
Дочь Пола Уокера запостила редкое домашнее видео с актером в 10-ю годовщину его смерти
Дочь Пола Уокера запостила редкое домашнее видео с актером в 10-ю годовщину его смерти Фото: instagram.com/meadowwalker

Единственная дочь голливудского актера Пола Уокера Мидоу почтила память знаменитого отца в 10-тую годовщину его смерти. Исполнитель роли Брайана О’Коннора в серии фильмов «Форсаж» погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года вместе со своим другом Роджером Родасом в Валенсии, Калифорния.

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25-летняя наследница Уокера опубликовала в Instagram архивное видео, на котором она радует отца неожиданным визитом. В коротком ролике Пол потрясен, увидев лицо дочери у двери своей спальни. Затем родственники трогательно обнимают друг друга.

«10 лет без тебя... Я люблю тебя навсегда», — подписала видео Мидоу.

Отметим, что матерью единственного ребенка Уокера является Ребекка Сотерос. Девочка до 13 лет жила на Гавайях, а затем переехала жить к отцу в 2011 году.

Ранее мы писали, что Антонина Хижняк объявила о расставании с Александром Боднарем.

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Теги:
Пол Уокер, шоу-бизнес, дети звезд, годовщина смерти

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