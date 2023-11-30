Что посмотреть в кино: премьеры недели 30 ноября-6 декабря 2023 года

Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.

Автор: Сайко Леся

В четверг, 30 ноября 2023 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.

На этой неделе в украинский прокат выйдет шесть кинолент. В этом списке есть документальный фильм, триллеры, драмы, комедии и экшн.

Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 30 ноября-6 декабря

Бесконечность по Флориану

Год выпуска - 2022

Жанр: документальный

Страны: Литва, США

Режиссер: Алексей Радинский

Премьера в Украине: 30 ноября

В преддверии своего 90-летия украинский архитектор Флориан Юрьев получает плохие новости. Государство сдало в аренду застройщику его главное архитектурное произведение - "Летящую тарелку" на Лыбидской площади в Киеве. Теперь здесь должен появиться очередной торговый центр. С помощью молодых архитекторов и активистов Флориан решает сорвать эту сомнительную сделку. Вместе они погружаются в борьбу за наследие модернизма с коррумпированными чиновниками и скандальными застройщиками.

Дочь болотного короля

Год выпуска - 2023

Жанры: триллер, драма

Страна: США

Режиссер: Нил Бёргер

Премьера в Украине: 30 ноября

Двенадцать лет Хелена прожила в изоляции под присмотром отца-тирана и убийцы, известного под прозвищем "Болотный царь". И только, когда его упрятали за решетку, девочка, наконец, стала жить нормальной жизнью. Теперь у нее есть новая семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Спустя много лет "Болотный Царь" сбегает из тюрьмы и Хелена вынуждена помочь полиции отловить легендарного преступника, чтобы оградить близких от опасности. Но для этого ей придется использовать все навыки, которыми ее обучил жестокий отец.

Как заниматься сексом

Год выпуска - 2023

Жанр: драма

Страны: Великобритания, Греция

Режиссер: Молли Мэннинг Уокер

Премьера в Украине: 30 ноября

После окончания школы три подруги отправляются на отрывные каникулы в Грецию. Здесь они планируют развлечься, прежде чем уйдут в университетскую жизнь. Главная героиня Тара, единственная девственница среди трех девушек, решительно стремится это исправить. Но это путешествие будет не так беззаботно, как она надеется.

Первая леди

Год выпуска - 2023

Жанр: комедия

Страна: Франция

Режиссер: Лиа Доменаш

Премьера в Украине: 30 ноября

Когда супруга президента прибывает в новую резиденцию после победы ее мужа в выборах, ни один человек не воспринимает ее всерьез. Она ведь всегда была в тени своего мужа. Но пора показать себя настоящей. Так что заручившись поддержкой пиарщика-лузера и Карла Лагерфельда из модного дома Chanel, она покажет всем, кто здесь звезда! Теперь все внимание должно быть приковано к ней, ведь эта женщина знает, как стать номер один! И именно она решила, что жена важна не меньше президента, ведь она – Первая Леди!

Принцесса и телохранитель

Год выпуска - 2023

Жанры: драма, комедия

Страна: Канада

Режиссер: Джон Бредшоу

Премьера в Украине: 30 ноября

Принцесса из маленькой европейской страны годами живет инкогнито в Америке. Она наслаждается жизнью обычного человека, но ее родители имеют на нее другие планы. Они хотят, чтобы она вернулась домой и выполнила свой долг королевской принцессы, который включает в себя женитьбу. Эта новость опустошает принцессу, привязавшуюся к жизни в Америке и влюбившуюся в своего очаровательного и привлекательного телохранителя. Перед ней встает сложное решение: должна ли она отказаться от вновь обретенной свободы и любви, чтобы служить своей стране как принцесса, или продолжать жить простой жизнью в Америке?

Тихая ночь

Год выпуска - 2023

Жанры: триллер, экшн

Страна: США

Режиссер: Джон Ву

Премьера в Украине: 30 ноября

Молодой отец (Киннаман) становится свидетелем трагедии, в которой его маленький сын умирает, попав под перекрестный огонь банды в канун Рождества. Придя в себя от раны, из-за которой он больше не сможет говорить, отец делает месть — миссией своей жизни и приступает к суровым тренировкам, чтобы расплатиться за смерть своего сына. Ровно через год рождественская "тихая ночь" станет удивительно громкой.