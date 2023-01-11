Джеймс Кэмерон об успехе Аватара: Люди нуждаются в кинотеатрах - хватит стримингов

Сценарист счастлив, что люди возвращаются в кинотеатры.

Автор: Шапарь Анастасия

Режиссер и сценарист Джеймс Кэмерон раскрыл секрет успеха фильма "Аватар". Вторая часть, которая вышла спустя 13 лет после первой киноленты, уже собрала в кинотеатрах более 1,7 млрд долларов, но он не думает о прибыли. Режиссер высказался на "Золотом глобусе-2023" против стриминговых платформ.

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Кэмерон отметил, что люди нуждаются в кинотеатрах. Режиссеру важно, что они начали вновь ходить в кино.

"В кинотеатры возвращаются даже в Китае, хотя там серьезная вспышка Covid-19. Люди нуждаются в кинотеатрах — хватит стримингов, я уже устал сидеть на своей заднице," - подчеркнул Джеймс.

Также сценарист раскритиковал людей, кто ходит в кино и отвлекается на гаджеты. Кэмерон уверен, что к просмотру нужно подходить осознанно

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