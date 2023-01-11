Джеймс Кэмерон об успехе Аватара: Люди нуждаются в кинотеатрах - хватит стримингов
Сценарист счастлив, что люди возвращаются в кинотеатры.
Аватар-2 собрал уже более $1,7 млрд.
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Режиссер и сценарист Джеймс Кэмерон раскрыл секрет успеха фильма "Аватар". Вторая часть, которая вышла спустя 13 лет после первой киноленты, уже собрала в кинотеатрах более 1,7 млрд долларов, но он не думает о прибыли. Режиссер высказался на "Золотом глобусе-2023" против стриминговых платформ.
Читай также: Аватар: Путь воды - вышел финальный трейлерКэмерон отметил, что люди нуждаются в кинотеатрах. Режиссеру важно, что они начали вновь ходить в кино.
"В кинотеатры возвращаются даже в Китае, хотя там серьезная вспышка Covid-19. Люди нуждаются в кинотеатрах — хватит стримингов, я уже устал сидеть на своей заднице," - подчеркнул Джеймс.
Также сценарист раскритиковал людей, кто ходит в кино и отвлекается на гаджеты. Кэмерон уверен, что к просмотру нужно подходить осознанно
Ранее мы писали список всех победителей "Золотого глобуса-2023".