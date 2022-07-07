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Звезда Сватов отказалась сниматься в новом сезоне в России

Анна Кошмал также не желает принимать участие в любых российских проектах.

Автор: Дмитрий Сыч
Звезда Сватов отказалась сниматься в новом сезоне в России
Кошмал снялась в 3-х сезонах "Сватов"
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Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая старшую внучку Ивана Будько и Ковалевых Женю Ковалеву в 5-7 сезонах комедийного сериала "Сваты", больше не появится в кадре этого проекта. Следующую порцию многосерийника создатели планируют снимать в РФ. Они пригласили Кошмал на борт своего детища, однако та наотрез отказалась. А еще украинка заверила, что будет обходить стороной все российские проекты.

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Такую информацию сообщили в Solenka, сославшись на российского актера Максима Суханова, якобы осведомленного со съемочным процессом "Сватов". Мужчина поведал, что Кошмал отвергла даже размышления над предложением.

Анна прекратила сотрудничать с российскими коллегами из-за широкомасштабного вторжения РФ в Украину, а также их молчания про российско-украиское противостояние.

Федор Добронравов, воплотивший экранного дедушку лицедейки, вообще своими действиями поддержал нападение. Он проведал военных вторженцев в госпитале. А уроженка Донецка Татьяна Кравченко, сыгравшая бабулю Жени Валюху, назвала Украину "фашистским государством".

Про экранизацию 8 сезона "Сватов" на территории РФ стало известно ранее. Одновременно появился перечень украинских актеров, которые не снимутся в продолжении сериала. Однако то, что им предлагали возобновить свои привычные роли, до этого момента не сообщалось.

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Напомним о том, что Анне Кошмал приносит радость в войну. Актриса с радостью отреагировала на подарок весны.

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Теги:
сериал, новый сезон, Украина, Россия, Сваты, Федор Добронравов, Анна Кошмал

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