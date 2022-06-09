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Брэд Питт предстал в трейлере Быстрее пули забавным убийцей в панаме

Дэвид Литч срежиссировал новий фильм с бывшим мужем Анджелины Джоли.

Автор: Дмитрий Сыч
Брэд Питт предстал в трейлере Быстрее пули забавным убийцей в панаме
Герой Питта не лишен комичности
youtube Sony Pictures Releasing

Опубликован дебютный ролик, ознакомляющий с новой ролью Брэда Питта. Это – трейлер ленты "Быстрее пули/Bullet Train", постановщиком которой выступил Дэвид Литч.

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Основой для триллера послужил одноименный роман представителя современной японской литературы Котаро Исаки.

В картине задействованы и другие известные лица. В частности:

  • Сандра Буллок  
  • Джоуи Кинг
  • Майкл Шеннон
  • Эндрю Кодзи
  • Аарон Тейлор-Джонсон
  • Брайан Тайри Генри
  • Зази Битц
  • Маси Ока
  • Логан Лерман
  • Хироюки Санада
  • Карен Фукухара
  • Bad Bunny

Кино расскажет о пятерых наемных убийцах, которые оказываются в сверхскоростном экспрессе. Транспортное средство следует по маршруту Токио – Мориока. Персонажам становится известно, что их миссии связаны. Киллеры пытаются выяснить, кто и с какой целью их собрал в одном месте.

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Питту досталась роль неудачливого и глуповатого убийцы по прозвищу Божья коровка. Ему предстоит выкрасть дипломат из поезда. Так герой фильма сталкивается с профессиональными коллегами с разных уголков планеты.

В США "Быстрее пули" собираются показывать с 5 августа 2022-го.

Ранее мы писали о лучших сериалах июня текущего года. Потоковые платформы предоставляют почитателям многосерийных лент "Мидвичских кукушек", "Академию Амбреллу", "Дурака от Бога" и другие стоящие проекты.

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Теги:
трейлер, Брэд Питт, фильм, Сандра Буллок

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