Брэд Питт предстал в трейлере Быстрее пули забавным убийцей в панаме

Дэвид Литч срежиссировал новий фильм с бывшим мужем Анджелины Джоли.

Опубликован дебютный ролик, ознакомляющий с новой ролью Брэда Питта. Это – трейлер ленты "Быстрее пули/Bullet Train", постановщиком которой выступил Дэвид Литч.

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Основой для триллера послужил одноименный роман представителя современной японской литературы Котаро Исаки.

В картине задействованы и другие известные лица. В частности:

Сандра Буллок

Джоуи Кинг

Майкл Шеннон

Эндрю Кодзи

Аарон Тейлор-Джонсон

Брайан Тайри Генри

Зази Битц

Маси Ока

Логан Лерман

Хироюки Санада

Карен Фукухара

Bad Bunny

Кино расскажет о пятерых наемных убийцах, которые оказываются в сверхскоростном экспрессе. Транспортное средство следует по маршруту Токио – Мориока. Персонажам становится известно, что их миссии связаны. Киллеры пытаются выяснить, кто и с какой целью их собрал в одном месте.

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Питту досталась роль неудачливого и глуповатого убийцы по прозвищу Божья коровка. Ему предстоит выкрасть дипломат из поезда. Так герой фильма сталкивается с профессиональными коллегами с разных уголков планеты.

В США "Быстрее пули" собираются показывать с 5 августа 2022-го.

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