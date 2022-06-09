Брэд Питт предстал в трейлере Быстрее пули забавным убийцей в панаме
Дэвид Литч срежиссировал новий фильм с бывшим мужем Анджелины Джоли.
Опубликован дебютный ролик, ознакомляющий с новой ролью Брэда Питта. Это – трейлер ленты "Быстрее пули/Bullet Train", постановщиком которой выступил Дэвид Литч.
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Основой для триллера послужил одноименный роман представителя современной японской литературы Котаро Исаки.
В картине задействованы и другие известные лица. В частности:
- Сандра Буллок
- Джоуи Кинг
- Майкл Шеннон
- Эндрю Кодзи
- Аарон Тейлор-Джонсон
- Брайан Тайри Генри
- Зази Битц
- Маси Ока
- Логан Лерман
- Хироюки Санада
- Карен Фукухара
- Bad Bunny
Кино расскажет о пятерых наемных убийцах, которые оказываются в сверхскоростном экспрессе. Транспортное средство следует по маршруту Токио – Мориока. Персонажам становится известно, что их миссии связаны. Киллеры пытаются выяснить, кто и с какой целью их собрал в одном месте.
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Питту досталась роль неудачливого и глуповатого убийцы по прозвищу Божья коровка. Ему предстоит выкрасть дипломат из поезда. Так герой фильма сталкивается с профессиональными коллегами с разных уголков планеты.
В США "Быстрее пули" собираются показывать с 5 августа 2022-го.
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