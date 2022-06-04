Что смотреть в июне 2022 года: лучшие сериалы с потоков

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video и другие покажут массу интересного.

Эллиот Пейдж (слева), который ранее был Эллен Пейдж, впервые покажется в сериале после трансгендерного перехода

Вместе с летней жарой главные производители сериальной продукции подогревают интерес к своим проектам. "Академия Амбрелла" и "Ради всего человечества" добралась до третьих сезонов. Еще нам покажут приквел "Звездного пути". Но на этом, конечно же, новинки не закончатся.

ТОП-10 сериалов июня 2022, которые просто нельзя пропустить

Мы владеем этим городом

Читай также: Приквел Хищника: в первом трейлере задействованы индейцы

Дэвид Саймон ("Прослушка") вернулся, чтобы написать новую драму о полиции Балтимора – реальную историю городской оперативной группы по отслеживанию оружия. В ролях – Джон Бернтал ("Каратель"), Джош Чарльз ("Хорошая жена") и Вунми Мосаку ("Конец гребаного мира").

Мидвичские кукушки

Кили Хоуз ("По долгу службы") и Макс Бизли ("Родина") сыграли главные роли в этой новой экранизации классического научно-фантастического романа Джона Уиндема о необъяснимых беременностях и жутких детях в сонном английском городке.

Академия Амбрелла

Читай также: Эллиот Пейдж предстал в трейлере новой Академии Амбрелла

В своих лучших проявлениях эта анархичная и оригинальная драма по комиксам является долгожданным противоядием от более шаблонных фильмов Marvel, которые стали доминировать в жанре. В новом сезоне сериала Академия Амбрелла сталкивается лицом к лицу с Академией Воробья – своей альтернативной заменой во временной шкале, которая обещает столкнуть крупных личностей в еще более масштабных столкновениях.

Борген

Биргитте Нюборг (Сидсе Баббетт Кнудсен) становится новым министром иностранных дел, когда буровая компания неожиданно обнаруживает нефть в Гренландии. Начинается международная борьба за власть в Арктике, и это вынуждает Нюборга неоднократно признавать, что, когда дело доходит до международных сверхдержав, Дания является второстепенным игроком...

Дурак от Бога

Читай также: Новый Доктор Кто: на главную роль устроен актер из Полового воспитания

Сотрудник службы технической поддержки среднего уровня Кларк Томпсон (Бен Фальконе) находит любовь с коллегой Эмили Лак (Мелисса Маккарти) ровно в то же время, когда он становится невольным посланником Бога.

Хитрости

Сериал рассказывает о легендарном стендап-комике Деборе Вэнс и молодой писательнице Аве Дэниэлс, которые находятся на противоположных концах своей карьеры и испытывают трудности с поиском работы. Они объединяются, чтобы попытаться возродить выступление Деборы, и во втором сезоне они отправляются в тур с новым материалом. Что хорошего в этом сериале, так это не только то, что он действительно забавный, но и то, что в его основе находится действительно цепляющая динамика персонажа.

Пацаны

Читай также: Оби-Ван Кеноби – представлен трейлер нового сериала

Мрачно-подрывная эпопея о супергероях продолжается, представляя нового суперзлодея, которого играет Дженсен Эклз ("Сверхъестественное").

Ради всего человечества

Альтернативная историческая драма, в которой спрашивается: что, если бы Советский Союз был первой страной, отправившей человека на Луну, как это повлияло бы на космическую гонку, как это повлияло бы на холодную войну, продолжались бы они обе намного дольше, чем в реальной жизни?

В третьем сезоне НАСА и все еще существующий СССР соревнуются за звание первой группы, колонизировавшей Марс в 1990-х годах. Это – лучшая драма Apple TV+ на сегодняшний день, которую стоит посмотреть.

Звездный путь: Странные новые миры

Читай также: Актер из "Звездного пути" в 90 лет слетал в настоящий космос

Энсон Маунт ("Ад на колесах"), Итан Пек ("Сплетница") и Ребекка Ромейн ("Люди Икс") снимаются в этом возвращающемся к основам приквеле "Звездного пути". Более эпизодический и менее сериализованный формат переносит команду на новую планету каждую неделю в этом ретро-фантастическом возврате 1960-х годов.

Человек, который упал на Землю

Чиветел Эджиофор, Билл Найи и Наоми Харрис снялись в продолжении знаменитого научно-фантастического фильма Дэвида Боуи (Найи играет роль, ранее принадлежавшую Боуи.)

Ранее мы писали о других новых сезонах и сериалах, которые стоит поспомтреть незамедлительно. В списке рекомендаций – "Чужестранка" и "Сияющие девушки".