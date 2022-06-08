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Черный Адам с Дуэйном "Скалой" Джонсоном показан в первом трейлере

Осенью 2022 года запланировано появление картины в украинском прокате.

Автор: Дмитрий Сыч
Черный Адам с Дуэйном "Скалой" Джонсоном показан в первом трейлере
Скала снялся под руководством режиссера одного из своих предыдущих фильмов
youtube Warner Bros. Pictures Ukraine

Киношники с Warner Bros. Pictures выпустили первую ласточку нового фильма "Черный Адам/Black Adam", в котором центральное действующее лицо воплотил Дуэйн "Скала" Джонсон. Зрителям в Украине эта супергеройская лента должна достаться осенью, а именно – 20 октября.

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"Черный Адам" – это спин-офф картины "Шазам!" 2019 года и одиннадцатый фильм в составе Расширенной вселенной DC после "Отряда самоубийц: Миссии навылет".

Кроме Джонсона, в "Адаме" снялись:

  • Ной Сентинео
  • Элдис Ходж
  • Сара Шахи
  • Квинтесса Суинделл
  • Пирс Броснан

Поставил фильм Жауме Колет-Серра, прежде поработавший качестве режиссера "Круиза в Джунглях" (где также показан Скала).

Главный герой ленты в печатной продукции DC Comics задумывался как суперзлодей. Позже трактовка его образа менялась под антигероя, который пытается обелить свою репутацию.

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В новинке будут показаны события через 5 тысяч лет после предоставления Черному Адаму богами невероятной силы с дальнейшим заточением персонажа. Ему удалось покинуть свою земную гробницу, следом за чем Адам возжелал продемонстрировать современному миру необычное правосудие.

Ранее мы писали о том, что появился трейлер сериала "Обитель зла". Зрители не должны заметить в нем недостатка монстров.

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Теги:
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