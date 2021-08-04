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"Параллельные матери": Появился украинский трейлер фильма Альмодовара

Пенелопа Крус предстает в этой картине беременной.

Автор: Дмитрий Сыч
"Параллельные матери": Появился украинский трейлер фильма Альмодовара
Героини фильма по-разному относятся к своему интересному положению
imdb

Трейлер нового фильма испанского киномастера Педро Альмодовара "Параллельные матери" озвучен на украинском. Главные роли в картине достались Пенелопе Крус, Милене Смит, Росси Де Пальма и другим актерам.

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Сюжет повествует о пересечении жизненных путей успешного фотографа Дженис и подростка Аны. Местом их встречи становится роддом. Обе женщины забеременели незапланированно, и у каждой из них свои мысли относительно сложившейся ситуации. Но встреча в корне поменяет их жизни.  

1 сентября "Параллельные матери" увидят присутствующие на открытии Венецианского кинофестиваля. О начале украинского проката ленты пока ничего не известно.

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Ранее сообщалось о том, что трейлер на украинском подготовлен и к другой ожидаемой ленте "Дорогой Эван Хансен" с Джулианной Мур.

Теги:
Педро Альмодовар, Пенелопа Круз, Пенелопа Крус, фильмы с Пенелопой Крус, Параллельные матери

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