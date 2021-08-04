"Дорогой Эван Хансен": Выложен украинский трейлер фильма

Джулианна Мур сыграла в фильме мать центрального персонажа.

Новый фильм режиссера Стивена Чбоски "Дорогой Эван Хансен" стал ближе нашему зрителю, поскольку появился его трейлер, дублированный на украинском. Чбоски, подаривший киноманам ленту "Чудо" с Оуэном Уилсоном и Джулийей Робертс, на сей раз снял кино с Джулианной Мур, Амандлой Стенберг, Эми Адамс и другими узнаваемыми персонами.

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Свежачок Чбоски является киноверсией прославленного бродвейского мюзикла. В нем рассказывается о старшекласснике Эване Хансене. Тот живет с расстройствами личности и не находит общий язык со сверстниками. Врач рекомендует ему писать письма самому себе, что оборачивается ужасающими последствиями.

В украинском прокате "Дорогой Эван Хансен" появится 4 ноября текущего года.

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Ранее сообщалось о том, что появился трейлер нового ужастика про куклу Чаки.