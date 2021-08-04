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"Дорогой Эван Хансен": Выложен украинский трейлер фильма

Джулианна Мур сыграла в фильме мать центрального персонажа.

Автор: Дмитрий Сыч
"Дорогой Эван Хансен": Выложен украинский трейлер фильма
Зрителей ждет киноадаптация бродвейского мюзикла
imdb

Новый фильм режиссера Стивена Чбоски "Дорогой Эван Хансен" стал ближе нашему зрителю, поскольку появился его трейлер, дублированный на украинском. Чбоски, подаривший киноманам ленту "Чудо" с Оуэном Уилсоном и  Джулийей Робертс, на сей раз снял кино с Джулианной Мур, Амандлой Стенберг, Эми Адамс и другими узнаваемыми персонами.

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Свежачок Чбоски является киноверсией прославленного бродвейского мюзикла. В нем рассказывается о старшекласснике Эване Хансене. Тот живет с расстройствами личности и не находит общий язык со сверстниками. Врач рекомендует ему писать письма самому себе, что оборачивается ужасающими последствиями.

В украинском прокате "Дорогой Эван Хансен" появится 4 ноября текущего года.

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Ранее сообщалось о том, что появился трейлер нового ужастика про куклу Чаки.

Теги:
Джулианна Мур, Стивен Чбоски, Дорогой Эван Хансен

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