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25 лет спустя: Баз Лурманн показал архивные фото со съемок с Ди Каприо

Четверть века исполняется фильму "Ромео + Джульетта".

25 лет спустя: Баз Лурманн показал архивные фото со съемок с Ди Каприо
Фильм "Ромео + Джульетта" вышел в 1996 году
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58-летний режиссер Баз Лурманн поделился у себя в Инстаграме старой новинкой. Старой – потому что это кадры со съемочной площадки "Ромео + Джульетта". Новинкой – ведь эти фото доселе видел только узкий круг людей.

Публикация посвящена 25-летию выхода фильма. На изображениях – молодой Лео Ди Каприо (на момент съемок ему было 22 года), воплотивший Ромео, а также Джон Легуизамо (сыграл Тибальта) и Гарольд Перрино (сыграл Меркуцио). Напомним, что роль Джульетты в ленте предоставили Клэр Дэйнс.

Возле снимков Лурманн написал, что нельзя пропустить 25-летие фильма "Ромео + Джульетта", не поделившись своим дневником и некоторыми кадрами со съемочной площадки.

На одном из фото запечатлен дневник режиссера за 1995 год, в коем имеется отметка за 8 января. Она гласит: "Первый день съемок Ромео + Джульетта".

На других снимках изображены вертолет полицейского управления Верона-Бич, сцена смерти Меркуцио, Лео в костюме из кольчуги, в котором он появился на балу Капулетти, а еще – массовое фото актеров и съемочной команды, сделанное на ступеньках дома Капулетти.

Напомним о том, что фильм "Ромео + Джульетта" мы защитали к лучшим картинам о любви. В списке также приютились "Титаник", "Унесенные ветром", "Завтрак у Тиффани" и еще 16 высококлассных лент.

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Теги:
Леонардо Ди Каприо, Баз Лурман, Ромео + Джульетта

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