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Эмми-2020: Зендая – самая молодая актриса, награжденная за роль в драмсериале

24-летнюю актрису почтили первой статуэткой в рамках этой премии.

Эмми-2020: Зендая – самая молодая актриса, награжденная за роль в драмсериале
Зендая родилась в 1996 году в Окленде
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На 72-й премии "Primetime Emmy Awards" раздали награды победителям. Список лауреатов крупнейшего вечера в телеиндустрии пополнили Джереми Стронг и Зендая Коулман.

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Стронг получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Он сыграл Кендалла Роя в проекте HBO "Наследие". Что касается Коулман, то она забрала свою первую "Эмми", так как была названа лучшей актрисой в драматическом сериале (воплотила Рю Беннетт в любимой фанатами драме HBO "Эйфория").

Это сделало звезду фильма "Человек-паук: Вдали от дома" самой молодой актрисой, когда-либо выигрывавшей такую статуэтку в упомянутой категории.

Также среди победителей оказался Андрей Парех, который забрал домой награду за лучшую режиссуру драматического сериала "Наследие". Кроме того, картина стала лидером в номинации "Лучший драматический сериал".

Среди победителей 72-й премии "Primetime Emmy Awards" также оказались:

● Кэтрин О'Хара (премия за лучшую женскую роль в комедийном сериале "Бухта Шитта").

● Дэниел Леви (премия за лучшую мужскую роль в комедийном сериале "Бухта Шитта").

● Марк Руффало (премия за лучшую мужскую роль в мини-сериале или фильме "Я знаю, что это правда").

● Реджина Кинг (премия за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме "Хранители"). 

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Главную телепремию США "Эмми" (на англ. – "Primetime Emmy Awards") присуждают лучшим телепрограммам года и их творцам. На 72-й церемонии внимание сосредоточили на проектах, вышедших в прайм-тайм в период с июня прошлого года по май 2020-го.

Ранее сообщалось о том, что были названы лучшие сериалы 2020 года.

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Теги:
актриса, Зендая

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