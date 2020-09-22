Эмми-2020: Зендая – самая молодая актриса, награжденная за роль в драмсериале
24-летнюю актрису почтили первой статуэткой в рамках этой премии.
На 72-й премии "Primetime Emmy Awards" раздали награды победителям. Список лауреатов крупнейшего вечера в телеиндустрии пополнили Джереми Стронг и Зендая Коулман.
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Стронг получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Он сыграл Кендалла Роя в проекте HBO "Наследие". Что касается Коулман, то она забрала свою первую "Эмми", так как была названа лучшей актрисой в драматическом сериале (воплотила Рю Беннетт в любимой фанатами драме HBO "Эйфория").
Это сделало звезду фильма "Человек-паук: Вдали от дома" самой молодой актрисой, когда-либо выигрывавшей такую статуэтку в упомянутой категории.
Также среди победителей оказался Андрей Парех, который забрал домой награду за лучшую режиссуру драматического сериала "Наследие". Кроме того, картина стала лидером в номинации "Лучший драматический сериал".
Среди победителей 72-й премии "Primetime Emmy Awards" также оказались:
● Кэтрин О'Хара (премия за лучшую женскую роль в комедийном сериале "Бухта Шитта").
● Дэниел Леви (премия за лучшую мужскую роль в комедийном сериале "Бухта Шитта").
● Марк Руффало (премия за лучшую мужскую роль в мини-сериале или фильме "Я знаю, что это правда").
● Реджина Кинг (премия за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме "Хранители").
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Главную телепремию США "Эмми" (на англ. – "Primetime Emmy Awards") присуждают лучшим телепрограммам года и их творцам. На 72-й церемонии внимание сосредоточили на проектах, вышедших в прайм-тайм в период с июня прошлого года по май 2020-го.
Ранее сообщалось о том, что были названы лучшие сериалы 2020 года.