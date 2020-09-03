В Италии стартовал 77-й Венецианский международный кинофестиваль
Фестиваль будет проходить со 2 по 12 сентября
2 сентября 2020 года открылся 77-й Венецианский международный кинофестиваль. В этом году организаторы решили его не отменять и не переносить несмотря на пандемию.
В этом году фестиваль будет проходить в необычном формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Все должны носить маски. Места в зрительных залах будут заполнены на половину. Гости должны будут носить маски как в театрах, так и снаружи, и соблюдать дистанцию. На входе у всех будут измерять температуру.
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В официальную программу включены более 60 картин из 50 стран, которые представлены на официальном сайте кинофестиваля. Председателем международного жюри в этом году стала голливудская актриса Кейт Бланшет.
Венецианский международный кинофестиваль - один из старейших фестивалей и важное событие в мире кинематографа. Он основан в 1932 году Бенито Муссолини и проводится ежегодно осенью на острове Лидо (Италия) и длится около двух недель.
Ранее сообщалось, что вышел тизер нового фильма Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон. Премьера которого состоится на фестивале.