Большое кино: ТОП-5 отличных недавних фильмов Гая Ричи

Подборка свежих фильмов легендарного режиссера

Знаменитый британский режиссер Гай Ричи прославился благодаря своему особенному стилю, сочетающему в себе юмористический подход, криминальные темы и закрученный сюжет. Его Карты, деньги, два ствола и Большой куш по праву считаются шедеврами в своем жанре. Однако не все новые фильмы постановщика связаны с преступным миром - он переснимал свою версию сериала 1960-ых, работал с Disney и даже дважды покорял сердца зрителей собственным видением самого знаменитого сыщика в мире. Теперь же Ричи решил вернуться к тому с чего начинал, и уже в 2020-ом выйдет криминальный боевик Джентельмены.

10 сентября 2020 года Гаю Ричи исполнился 51 год.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных недавних фильмов Гая Ричи.

Меч короля Артура (2017)

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Артур вместе с бандой живет своей жизнью, даже не зная о королевском происхождении. Но однажды в его руках оказывается меч Эскалибур, которым ему придется научится владеть. А кроме этого, Артуру нужно справиться и со своими демонами.

Шерлок Холмс: Игра Теней (2011)

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Серия терактов, организованная неизвестными анархистами, и таинственных убийств по всей Европе заставляет ужаснуться людей. Но талантливый сыщик Шерлок Холмс уверен, что за этими злодеяниями стоит лишь один человек - гениальный профессор Джеймс Мориарти.

Аладдин (2019)

Яркая и динамичная экранизация знаменитого диснеевского мультфильма, основанного на старой сказке о волшебной лампе Аладдина. Этот молодой воришка становится ее владельцем, а позже освобождает Джина, способного исполнить три желания. Аладдину очень хочется завоевать сердце принцессы Жасмин, а этот волшебный атрибут хочет захватить ради власти злой визирь Джафар.

Рок-н-рольщик (2008)

Криминал и коррупция в современном Лондоне связаны уже не столько с наркотиками, сколько с недвижимостью. Преступные банды стали самыми активными предпринимателями, однако, неважно, миллионер ты или мелкий вор, в любом случае каждый должен иметь дело с Ленни Коулом.

Агенты А.Н.К.Л. (2015)

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Успешный агент ЦРУ Наполеон Соло ведет ожесточенное противостояние с КГБ-истом Ильей Курякиным. Никто из них не готов проигрывать сражение, но это до тех пор, пока спецслужбы обоих стран не сообщают им о преступниках, которые создали ядерную бомбу. И тогда враги станут напарниками.