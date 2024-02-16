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Лунный календарь на март 2024 года — благоприятные и опасные дни

Календарь фаз Луны на март 2024 года в Украине, их влияние на человечество и опасные и благоприятные дни для различных дел — читайте подробней обо всем этом в нашей статье.

Автор: Сайко Леся
Лунный календарь на март 2024 года — благоприятные и опасные дни
Лунный календарь на март 2024 года — благоприятные и опасные дни
freepik.com

В этом календаре фаз Луны показаны все фазы на будущий март 2024 года. Этот месяц начнется в четверг, 1 марта, с фазы Растущей Луны. Изучите мартовский календарь фаз Луны подробней в нашей статье. Он поможет правильно спланировать важные дела и события месяца с учетом лунных фаз, благоприятных и неблагоприятных дней по календарю. 

Март 2024: фазы Луны

Лунные фазы возникают в результате взаимодействия движений Солнца, Луны и Земли. За год Луна совершает тринадцать обходов вокруг Земли, т. е. тринадцать лунных периодов. Каждый лунный цикл длится около 29 дней. 

Новолуние: 10 марта в 11:00 по киевскому времени. 

Полнолуние: 25 марта в 09:00 по киевскому времени. 

Растущая: 11-24 марта. 

Убывающая Луна: 1-9 марта, 26-31 марта. 

Благоприятные дни в лунном календаре на март 2024 года

Благоприятные дни – 1, 2, 7, 8, 13, 15, 16, 27, 31 числа.

Благоприятные дни для путешествий: 1, 9, 10, 17, 21, 30, 31

Благоприятные дни для новых начинаний: 1, 2, 22, 23, 24, 27, 28, 29

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31

Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 8, 14, 19, 20, 26, 31

Благоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 2, 7, 15, 19, 23, 27

Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 4, 11

Лунный календарь на март 2024: неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 3, 18, 22, 25, 29.

Неблагоприятные дни, когда могут возникнуть конфликты: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 22, 25, 30.

Неблагоприятные дни для новых начинаний: 3, 4, 6, 9, 10, 18, 24, 26.

Неблагоприятные дни для путешествий: 25, 29.

Неблагоприятные дни для финансовых или юридических дел: 5, 11, 12, 20, 21.

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Теги:
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