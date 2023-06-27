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Орбакайте показала улыбчивую экскурсию по Венеции с мужем и детьми

Кристина Орбакайте посетила итальянский город на воде, где наснимала семейных кадров.

Автор: Дмитрий Сыч
Орбакайте показала улыбчивую экскурсию по Венеции с мужем и детьми
Аудитория подписчиков Кристины Орбакайте в инстаграме составляет 2,6 млн
instagram orbakaite_k

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте посетила со своим мужем Михаилом Земцовым, дочерью Клавдией и сыном от предыдущих отношений Дени Байсаровым Венецию. Видеозапись путешествия она выложила у себя в инстаграме.

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Ролик начинается с того, что семья сидит в моторной лодке и смотрит в объектив. Кристину, Михаила и Клавдию тогда, похоже, снимал Дени. Позже и он появляется на фотографиях.

instagram orbakaite_k

instagram orbakaite_k

instagram orbakaite_k

instagram orbakaite_k

instagram orbakaite_k

instagram orbakaite_k

instagram orbakaite_k

instagram orbakaite_k

instagram orbakaite_k

instagram orbakaite_k

instagram orbakaite_k

Аудиосопровождением для видео служит песня Кристины Орбакайте "Только вдвоем".

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Ранее мы писали, что отдых в турецком парке развлечений показала очередная жена бывшего избранника Ани Лорак.

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Теги:
отдых, Кристина Орбакайте, Италия, Венеция, путешествие, дети знаменитостей, дети звезд

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