Запрет на полиэтиленовые пакеты в Украине – мужчина насмешил смекалкой

Находчивый покупатель киевского супермаркета сэкономил на кулечках, положив капусту в женский чулок и обмотав скотчем морковь. Но это – еще не все (видео).

Без синтетических материалов, правда, также не обошлось

Законодательные изменения, коснувшиеся сферы использования пластиковых пакетов в торговых учреждениях, побуждают украинцев по-новому подходить к покупкам. Так, в сети появился ролик, в котором запечатлена изобретательность одного мужчины.

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Покупатель засунул замороженную рыбину просто в сумку-банан на своей груди. При этом действие выглядело не так практично, как комично. Окружающие (покупатели и персонал магазина) удивленно наблюдали за смекалистой личностью.

Таким образом главное действующее лицо ролика решило сэкономить на каждом полиэтиленовом пакете, который во многих супермаркетах столицы теперь продается за дополнительные 10 копеек.

Для апельсинов потребитель нашел место в шляпе, а помидоров – в носке. Капусту клиент торгового заведения разместил в женском капроновом чулке, морковь обмотал скотчем. Содержащий бета-каротин овощ мужчина в таком же виде понес на весы.

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