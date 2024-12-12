Эль Фаннинг показала милую прическу в стиле ретро на Новый год 2025
Какую прическу сделать для новогодней вечеринки
Эль Фаннинг
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Читай также: Двойная коса: как повторить самую стильную прическу этой зимыПрическа в новогоднем образе занимает особое место: она должна гармонировать с вашим макияжем и нарядом, а также с ней вам должно быть комфортно. Именно поэтому девушки для новогодней вечеринки часто отдают предпочтение собранным волосам. Предлагаем вдохновиться идеей красивой прически в стиле ретро от знаменитой американской актрисы Эль Фаннинг.
Эль Фаннинг
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На премьеру фильма «Никому не известный» Эль пришла с интересными двумя хвостиками, которые были украшены серебристыми резинками и бантиком. Чтобы повторить подобную укладку, для начала создайте объем у корней и боковой пробор - в этом вам поможет специальный спрей и расческа. Затем сделайте два расслабленных хвостика, добавив аксессуары по желанию.
Эль Фаннинг
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Эль Фаннинг
Getty Images
Ранее Рита Ора показала красивый макияж на Новый год 2025.