Эль Фаннинг показала милую прическу в стиле ретро на Новый год 2025

Какую прическу сделать для новогодней вечеринки

Автор: Мельник Анна

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Прическа в новогоднем образе занимает особое место: она должна гармонировать с вашим макияжем и нарядом, а также с ней вам должно быть комфортно. Именно поэтому девушки для новогодней вечеринки часто отдают предпочтение собранным волосам. Предлагаем вдохновиться идеей красивой прически в стиле ретро от знаменитой американской актрисы Эль Фаннинг.

Эль Фаннинг Getty Images

На премьеру фильма «Никому не известный» Эль пришла с интересными двумя хвостиками, которые были украшены серебристыми резинками и бантиком. Чтобы повторить подобную укладку, для начала создайте объем у корней и боковой пробор - в этом вам поможет специальный спрей и расческа. Затем сделайте два расслабленных хвостика, добавив аксессуары по желанию.

Эль Фаннинг Getty Images

Эль Фаннинг Getty Images

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