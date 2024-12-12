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Эль Фаннинг показала милую прическу в стиле ретро на Новый год 2025

Какую прическу сделать для новогодней вечеринки

Автор: Мельник Анна
Эль Фаннинг показала милую прическу в стиле ретро на Новый год 2025
Эль Фаннинг
Getty Images

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Прическа в новогоднем образе занимает особое место: она должна гармонировать с вашим макияжем и нарядом, а также с ней вам должно быть комфортно. Именно поэтому девушки для новогодней вечеринки часто отдают предпочтение собранным волосам. Предлагаем вдохновиться идеей красивой прически в стиле ретро от знаменитой американской актрисы Эль Фаннинг.

Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Getty Images

На премьеру фильма «Никому не известный» Эль пришла с интересными двумя хвостиками, которые были украшены серебристыми резинками и бантиком. Чтобы повторить подобную укладку, для начала создайте объем у корней и боковой пробор - в этом вам поможет специальный спрей и расческа. Затем сделайте два расслабленных хвостика, добавив аксессуары по желанию.

Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Getty Images

Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Getty Images

Ранее Рита Ора показала красивый макияж на Новый год 2025.

 

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Теги:
Новый год, ретро, Эль Фаннинг, прическа, красота

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