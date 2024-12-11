Двойная коса: как повторить самую стильную прическу этой зимы
Эта укладка идеально подходит для длинных волос
Двойная коса: как повторить самую стильную прическу этой зимы фото: instagram.com/itsjulialouise
Читай также: Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 годаДвойная коса - это стильная и красивая прическа, которая идеально подойдет для длинных волос. К слову, ее можно сделать всего за 10 минут. Это отличный вариант для тех, кто устал от обычных плетений и находится в поиске чего-то необычного, но одновременно - простого. Делимся с вами пошаговой инструкцией, как повторить самую актуальную укладку зимы 2025.
Как повторить прическу двойная коса
Как заплести двойную косу:
- Подготовьте волосы: тщательно расчешите волосы, чтобы убрать узелки. Для большего объема можно слегка начесать волосы у корней.
- Разделите волосы: разделите волосы на две части горизонтальным пробором — верхнюю и нижнюю.
- Заплетите нижнюю часть: возьмите нижнюю часть волос и заплетите обычную трехпрядную косу. Сделайте ее слегка расслабленной, чтобы прическа выглядела объемной. Закрепите конец резинкой.
- Заплетите верхнюю часть: распустите верхнюю часть волос. Заплетите из нее аналогичную расслабленную косу чуть выше нижней.
- Зафиксируйте: закрепите каждую косу резинкой или украсьте их лентами. Для завершения образа можно соединить обе косы в одну у кончиков или оставить их отдельными для более оригинального вида.
- Декор и финальная укладка: вытяните несколько прядей из кос для придания прическе легкой небрежности. Если у вас каскадная стрижка, закрепите выбивающиеся пряди шпильками или используйте гель для фиксации.
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