АфишаАфиша
Русский Українська

Двойная коса: как повторить самую стильную прическу этой зимы

Эта укладка идеально подходит для длинных волос

Автор: Мельник Анна
Двойная коса: как повторить самую стильную прическу этой зимы
Двойная коса: как повторить самую стильную прическу этой зимы фото: instagram.com/itsjulialouise

Читай также: Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года

Двойная коса - это стильная и красивая прическа, которая идеально подойдет для длинных волос. К слову, ее можно сделать всего за 10 минут. Это отличный вариант для тех, кто устал от обычных плетений и находится в поиске чего-то необычного, но одновременно - простого. Делимся с вами пошаговой инструкцией, как повторить самую актуальную укладку зимы 2025.

Как повторить прическу двойная коса
Как повторить прическу двойная коса
pinterest

Как заплести двойную косу:

  1. Подготовьте волосы: тщательно расчешите волосы, чтобы убрать узелки. Для большего объема можно слегка начесать волосы у корней.
  2. Разделите волосы: разделите волосы на две части горизонтальным пробором — верхнюю и нижнюю.
  3. Заплетите нижнюю часть: возьмите нижнюю часть волос и заплетите обычную трехпрядную косу. Сделайте ее слегка расслабленной, чтобы прическа выглядела объемной. Закрепите конец резинкой.
  4. Заплетите верхнюю часть: распустите верхнюю часть волос. Заплетите из нее аналогичную расслабленную косу чуть выше нижней.
  5. Зафиксируйте: закрепите каждую косу резинкой или украсьте их лентами. Для завершения образа можно соединить обе косы в одну у кончиков или оставить их отдельными для более оригинального вида.
  6. Декор и финальная укладка: вытяните несколько прядей из кос для придания прическе легкой небрежности. Если у вас каскадная стрижка, закрепите выбивающиеся пряди шпильками или используйте гель для фиксации.

Ранее мы писали, как нужно краситься зимой 2024/25: главные тренды макияжа.

Читайте нас в Google.News
Теги:
прическа, красота

Статьи по теме

Эль Фаннинг показала милую прическу в стиле ретро на Новый год 2025
Эль Фаннинг показала милую прическу в стиле ретро на Новый год 2025
Какой маникюр сделать на Новый год 2025: нежная идея от Джей Ло
Какой маникюр сделать на Новый год 2025: нежная идея от Джей Ло
Хлои Кардашьян показала красивый золотой макияж на Новый год 2025
Хлои Кардашьян показала красивый золотой макияж на Новый год 2025
Маникюр с блестками на Новый год 2025: подборка красивых идей
Маникюр с блестками на Новый год 2025: подборка красивых идей
Полезные бьюти-привычки на зиму: ТОП советов
Полезные бьюти-привычки на зиму: ТОП советов
13 декабря 2024 года 3 знака зодиака ждут трудные дни
13 декабря 2024 года 3 знака зодиака ждут трудные дни

Личность дня

«Мисс Украина-2024»: объявлено имя победительницы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK