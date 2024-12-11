Двойная коса: как повторить самую стильную прическу этой зимы

Эта укладка идеально подходит для длинных волос

Автор: Мельник Анна

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Двойная коса - это стильная и красивая прическа, которая идеально подойдет для длинных волос. К слову, ее можно сделать всего за 10 минут. Это отличный вариант для тех, кто устал от обычных плетений и находится в поиске чего-то необычного, но одновременно - простого. Делимся с вами пошаговой инструкцией, как повторить самую актуальную укладку зимы 2025.

Как повторить прическу двойная коса pinterest

Как заплести двойную косу:

Подготовьте волосы: тщательно расчешите волосы, чтобы убрать узелки. Для большего объема можно слегка начесать волосы у корней. Разделите волосы: разделите волосы на две части горизонтальным пробором — верхнюю и нижнюю. Заплетите нижнюю часть: возьмите нижнюю часть волос и заплетите обычную трехпрядную косу. Сделайте ее слегка расслабленной, чтобы прическа выглядела объемной. Закрепите конец резинкой. Заплетите верхнюю часть: распустите верхнюю часть волос. Заплетите из нее аналогичную расслабленную косу чуть выше нижней. Зафиксируйте: закрепите каждую косу резинкой или украсьте их лентами. Для завершения образа можно соединить обе косы в одну у кончиков или оставить их отдельными для более оригинального вида. Декор и финальная укладка: вытяните несколько прядей из кос для придания прическе легкой небрежности. Если у вас каскадная стрижка, закрепите выбивающиеся пряди шпильками или используйте гель для фиксации.

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