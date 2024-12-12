Как сэкономить при подготовке к Новому году: лайфхаки

Как не загнать себя в финансовый стресс перед Новым годом

Автор: Мельник Анна

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1. Составьте бюджет и придерживайтесь его

Предновогодний сезон - это время подарков, ужинов, вечеринок и празднований, но все это может принести дополнительный финансовый стресс. Однако если мы подойдем к праздничному сезону с правильным планом, то отлично подготовимся к новому году и последующим событиям.

В это время года нам часто хочется сделать все возможное, чтобы подарить своим близким по-настоящему волшебное время, даже если это может быть не по карману. В этом поможет составление бюджета. Рассчитав его, вы сможете расставить приоритеты: кому купить подарки, а кому можно и пропустить.

2. Договоритесь о лимитах расходов

Если отказаться от подарков невозможно, вы можете договориться о взаимных лимитах расходов, которые не выходят за рамки ваших общих средств. Таким образом, вы сможете быть уверены в том, что не перерасходуете и не недополучите денег по сравнению с любимым человеком. Наличие лимита также поможет вам контролировать свои покупки.

3. Следите за скидками и бесплатными подарками

После того, как вы определили бюджет, следите за скидками и бесплатными предложениями, которые могут помочь вам еще больше растянуть ваши деньги. Например, многие бренды в декабре проводят розыгрыши отличных подарков к Новому году, поэтому не бойтесь попытать свою удачу.

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4. Подумайте дважды, прежде чем брать деньги в долг

У вас может возникнуть соблазн занять деньги, чтобы оплатить рождественские праздники, но долг может создать дополнительный стресс для вашего психического здоровья. Как бы нам ни хотелось взять деньги в долг, а потом разбираться с последствиями, подумайте о том, как можно сэкономить деньги и при этом сделать этот сезон незабываемым.

5. Продайте ненужные вещи

Осмотрите свой дом в поисках вещей, которыми вы не пользуетесь. Старая электроника, например, телефоны и планшетные компьютеры, часто имеет неожиданную ценность, даже если ее цена в разы меньше той, по которой вы ее покупали. Продажа ненужных вещей не только поможет профинансировать покупку рождественских подарков и рождественский ужин, но и поможет другим найти подарки.

6. Составьте четкое праздничное меню

Часто на праздничный стол уходит уйма денег, а в итоге до некоторых блюд даже не доходят руки. Подумайте, сколько гостей вы ожидаете, учтите их диетические требования, составьте четкое меню и напишите список необходимых продуктов. Это поможет вам запастись только самым необходимым. Также можно распределить между гостями приготовление блюд - это поможет сэкономить и силы, и время, и деньги.

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