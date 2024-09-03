Селена Гомес показала самый трендовый макияж глаз на осень 2024
Как повторить макияж Селены
Селена Гомес
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Читай также: Сабрина Карпентер показала нежный макияж на осень 2024Этой осенью оттенки коричневого заполнили собой как fashion-, так и бьюти-пространство. Насыщенная шоколадная гамма будет пользоваться актуальностью и в модном макияже глаз. Так, для очередного выхода в свет знаменитая американская певица, актриса и основательница косметической империи Rare Beauty Селена Гомес также отдала предпочтение шоколадным смоки айс.
Селена Гомес
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Как создать модный макияж глаз в шоколадной гамме:
- Тени: Для создания смоки в шоколадной гамме выберите тени разных оттенков коричневого — от светлого бежевого до глубокого шоколадного.
- Растушевка: Начните с самого светлого оттенка на веках, постепенно затемняя складку и уголки глаз более темными тонами. Важно тщательно растушевывать границы, чтобы создать плавный переход между оттенками.
- Шиммер: Добавьте деликатный золотой шиммер на середину века, чтобы придать глазам дополнительное сияние. Если хотите более яркий эффект, можете использовать блёстки или более активные оттенки шиммера.
- Подводка и тушь: Завершите макияж глаз коричневой или чёрной подводкой, подчеркнув линию ресниц. Нанесите несколько слоёв туши для объёмных ресниц.
Селена Гомес
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