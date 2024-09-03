Селена Гомес показала самый трендовый макияж глаз на осень 2024

Как повторить макияж Селены

Автор: Мельник Анна

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Этой осенью оттенки коричневого заполнили собой как fashion-, так и бьюти-пространство. Насыщенная шоколадная гамма будет пользоваться актуальностью и в модном макияже глаз. Так, для очередного выхода в свет знаменитая американская певица, актриса и основательница косметической империи Rare Beauty Селена Гомес также отдала предпочтение шоколадным смоки айс.

Селена Гомес Getty Images

Как создать модный макияж глаз в шоколадной гамме:

Тени: Для создания смоки в шоколадной гамме выберите тени разных оттенков коричневого — от светлого бежевого до глубокого шоколадного.

Для создания смоки в шоколадной гамме выберите тени разных оттенков коричневого — от светлого бежевого до глубокого шоколадного. Растушевка: Начните с самого светлого оттенка на веках, постепенно затемняя складку и уголки глаз более темными тонами. Важно тщательно растушевывать границы, чтобы создать плавный переход между оттенками.

Начните с самого светлого оттенка на веках, постепенно затемняя складку и уголки глаз более темными тонами. Важно тщательно растушевывать границы, чтобы создать плавный переход между оттенками. Шиммер: Добавьте деликатный золотой шиммер на середину века, чтобы придать глазам дополнительное сияние. Если хотите более яркий эффект, можете использовать блёстки или более активные оттенки шиммера.

Добавьте деликатный золотой шиммер на середину века, чтобы придать глазам дополнительное сияние. Если хотите более яркий эффект, можете использовать блёстки или более активные оттенки шиммера. Подводка и тушь: Завершите макияж глаз коричневой или чёрной подводкой, подчеркнув линию ресниц. Нанесите несколько слоёв туши для объёмных ресниц.

Селена Гомес Getty Images

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