Модель Эшли Грэм показала редкое фото со своей свадьбы

Звезда подиумов поздравила мужа с 14-летием брака

Автор: Коваленко Наталья

Известная американская модель Эшли Грэм и ее муж-видеооператор Джастин Эрвин отпраздновали годовщину свадьбы. По случаю 14-летия брака звезда подиумов и обложек решила поделиться редкой фотографией со скромной церемонии, которая прошла 14 августа 2010 года.

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На своей странице в инстаграм в разделе сторис 36-летняя Эшли обнародовала снимок, где они с Джастином разрезали небольшой шоколадный тортик с огромным количеством ягод.На архивном кадре Грэм позировала в белом платье с открытыми плечами и глубоким декольте, а Эрвин был одет в серый костюм, белую рубашку и коричневый галстук.

«14 крепких лет. Я люблю тебя больше, чем когда-либо», — обратилась модель к мужу.

Напомним, что Эшли и Джастин впервые стали родителями спустя почти 10 лет после свадьбы. 18 января 2020 года у них родился сын Айзек. А спустя два года супруги стали родителями еще двух мальчиков-близнецов Малакая и Романа.

Эшли Грэм показала свадебное фото instagram.com/ashleygraham

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