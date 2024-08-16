"Без фильтров": дочь Кравец в майке расслабилась в киевском баре на крыше

Мария Кравец ознакомила подписчиков со своим столичным досугом.

Мария Кравец любит проводить время в заведении на крыше

Мария Кравец, 21-летняя дочь звезды "Женского квартала", впервые за август опубликовалась в инстаграм-ленте. Девушка показала, как проводит лето в Киеве.

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Мария поднялась на крыше столичного бара. Судя по предыдущим публикациям в блоге, это одно из ее любимых мест в городе.

Первенец артистки позировала в белой майке и солнцезащитных очках. За ней виднелась панорама Киева.

"Без фильтров", – подписала кадры на английском Мария Кравец.

instagram maarriill

instagram maarriill

instagram maarriill

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В комментариях девушку похвалили за красоту и назвали замечательной, а родительница поставила лайк.

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