"Без фильтров": дочь Кравец в майке расслабилась в киевском баре на крыше
Мария Кравец ознакомила подписчиков со своим столичным досугом.
Мария Кравец любит проводить время в заведении на крыше
instagram maarriill
Мария Кравец, 21-летняя дочь звезды "Женского квартала", впервые за август опубликовалась в инстаграм-ленте. Девушка показала, как проводит лето в Киеве.
Читай также: Ризатдинова снялась в Киеве с сыном, став на свою звезду
Мария поднялась на крыше столичного бара. Судя по предыдущим публикациям в блоге, это одно из ее любимых мест в городе.
Первенец артистки позировала в белой майке и солнцезащитных очках. За ней виднелась панорама Киева.
"Без фильтров", – подписала кадры на английском Мария Кравец.
instagram maarriill
instagram maarriill
instagram maarriill
Читай также: Кухар выставила редкие фото с 15-летним сыном, который перегнал ее в росте
В комментариях девушку похвалили за красоту и назвали замечательной, а родительница поставила лайк.
Ранее сообщалось, что старшая дочь Ольги Фреймут сверкнула зоной декольте, снявшись с матерью в платьях.