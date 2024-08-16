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Мисс Украина Вселенная впервые родила, а ее муж показал ребенка

Виктория Апанасенко стала матерью, о чем сообщил ее супруг Александр Борняков, который раскрыл пол и имя младенца.

Автор: Дмитрий Сыч
Мисс Украина Вселенная впервые родила, а ее муж показал ребенка
Супруг адресовал теплое сообщение матери и ребенку
instagram crystal.viktoria

Виктория Апанасенко, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022", впервые стала матерью. О рождении дочери сообщил на своей странице в фейсбуке ее супруг, чиновник Александр Борняков.

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Александр поблагодарил Викторию за их дочь Эмилию и отметил, что они с женой очень ждали этого момента, а появление малышки сделало их обоих невероятно счастливыми.

facebook Олександр Борняков

Еще Борняков выразил надежду, что когда дочь подрастет, она прочтет его сообщение и поймет, как выглядят по-настоящему счастливые люди.

Новоиспеченный отец также поделился первым фото новорожденной. Он выставил кадр, на котором держит потомка на руках. Лицо Эмилии скрыто.

facebook Олександр Борняков

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К слову, Виктория и Александр в марте этого года отметили первую годовщину своего брака.

Ранее сообщалось, что во второй раз стала матерью звезда фильмов о Гарри Поттере.

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Теги:
фото, личная жизнь, дети знаменитостей, Мисс Украина Вселенная, дети звезд, Виктория Апанасенко

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