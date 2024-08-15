АфишаАфиша
Русский Українська

Невеста Паттинсона впечатлила публику плоским животом через полгода после родов

Сьюки Уотерхаус заглянула на презентацию своего музыкального детища.

Автор: Дмитрий Сыч
Невеста Паттинсона впечатлила публику плоским животом через полгода после родов
Пара является родителями дочери
Getty Images

Сьюки Уотерхаус – манекенщица, певица и невеста актера Роберта Паттинсона – поразила своим внешним видом всего через шесть месяцев после родов. В марте этого года пара стала родителями первенца, но уже сейчас 32-летняя Сьюки демонстрирует стройную фигуру.

Читай также: Дорофеева в купальнике и шортах сверкнула своим прессом

На презентации своего музыкального альбома женщина появилась в синих брюках в полоску и укороченной футболке, которая подчеркнула ее плоский живот.

Getty Images

Пара, которая вместе более пяти лет, известна своей скрытностью. Возлюбленные долгое время не афишировали рождение дочери. О событии стало известно только после того, как папарацци сфотографировали их на прогулке с коляской.

Читай также: Беременная жена Остапчука показала живот на даче и поведала о партнерских родах

Ранее сообщалось, что свою третью дочь показала Елена Мозговая. 9-летнего потомка продюсер назвала "счастьем".

 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Роберт Паттинсон, фото, беременность, беременность звезд, Сьюки Уотерхаус

Статьи по теме

Тина Кароль сверкнула декольте, спиной и босыми ногами на танцполе
Тина Кароль сверкнула декольте, спиной и босыми ногами на танцполе
Лобода в ультракоротком мини показала и поздравила младшую сестру
Лобода в ультракоротком мини показала и поздравила младшую сестру
"Без фильтров": дочь Кравец в майке расслабилась в киевском баре на крыше
"Без фильтров": дочь Кравец в майке расслабилась в киевском баре на крыше
Мисс Украина Вселенная впервые родила, а ее муж показал ребенка
Мисс Украина Вселенная впервые родила, а ее муж показал ребенка
Мозговая показала, как "выглядит счастье" – ее 9-летняя дочь
Мозговая показала, как "выглядит счастье" – ее 9-летняя дочь
Мадонна предстала на публике с новым бойфрендом
Мадонна предстала на публике с новым бойфрендом

Личность дня

Лучшие фильмы с Эдвардом Нортоном, которые отображают разнообразную игру актера

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK