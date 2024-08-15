Невеста Паттинсона впечатлила публику плоским животом через полгода после родов

Сьюки Уотерхаус заглянула на презентацию своего музыкального детища.

Сьюки Уотерхаус – манекенщица, певица и невеста актера Роберта Паттинсона – поразила своим внешним видом всего через шесть месяцев после родов. В марте этого года пара стала родителями первенца, но уже сейчас 32-летняя Сьюки демонстрирует стройную фигуру.

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На презентации своего музыкального альбома женщина появилась в синих брюках в полоску и укороченной футболке, которая подчеркнула ее плоский живот.

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Пара, которая вместе более пяти лет, известна своей скрытностью. Возлюбленные долгое время не афишировали рождение дочери. О событии стало известно только после того, как папарацци сфотографировали их на прогулке с коляской.

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Ранее сообщалось, что свою третью дочь показала Елена Мозговая. 9-летнего потомка продюсер назвала "счастьем".