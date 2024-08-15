АфишаАфиша
Русский Українська

Его обожают все звезды: Кендалл Дженнер показала самый модный цвет маникюра на осень 2024

Какой маникюр будет в тренде предстоящей осенью

Автор: Мельник Анна
Его обожают все звезды: Кендалл Дженнер показала самый модный цвет маникюра на осень 2024
Кендалл Дженнер
Getty Images

Читай также: Какой маникюр подойдет к любому образу: показывает Селена Гомес

Холодное время года традиционно ассоциируется с темными оттенками как в одежде, так и в макияже или маникюре. Однако nail-тренды предстоящей осенью "будут на стороне света", ведь самым модным цветом маникюра по-прежнему останется сливочный. Этот нежный, ненавязчивый тон завоевал свою популярность среди многих девушек ещё прошлой весной, и не собирается сдавать своих позиций. Например, знаменитая американская супермодель и основательница бренда текилы 818 Кендалл Дженнер также в числе поклонниц butter nails.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram kendalljenner

Для новой съемки Кендалл покрыла ногти пастельным желтым лаком, который очень напоминает сливочное масло. Оттенок прекрасно смотрится на коротких квадратных ногтях супермодели. Такой маникюр станет прекрасным дополнением к любому образу благодаря своему нейтральному, но стильному виду.

Ранее Кайли Дженнер показала красивый маникюр со стразами на осень 2024.

Читайте нас в Google.News
Теги:
осень, маникюр, тренды, Кендалл Дженнер, красота

Статьи по теме

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 года
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 года
Осенние тренды макияжа 2024: 5 красивых идей, которые стоит попробовать
Осенние тренды макияжа 2024: 5 красивых идей, которые стоит попробовать
Сабрина Карпентер показала нежный макияж на осень 2024
Сабрина Карпентер показала нежный макияж на осень 2024
Гороскоп на 19 августа 2024 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 19 августа 2024 года для всех знаков зодиака
Лучшие фильмы с Эдвардом Нортоном, которые отображают разнообразную игру актера
Лучшие фильмы с Эдвардом Нортоном, которые отображают разнообразную игру актера
Гороскоп на 18 августа 2024 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 августа 2024 года для всех знаков зодиака

Личность дня

Лучшие фильмы с Эдвардом Нортоном, которые отображают разнообразную игру актера

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK