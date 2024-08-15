Его обожают все звезды: Кендалл Дженнер показала самый модный цвет маникюра на осень 2024

Какой маникюр будет в тренде предстоящей осенью

Автор: Мельник Анна

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Холодное время года традиционно ассоциируется с темными оттенками как в одежде, так и в макияже или маникюре. Однако nail-тренды предстоящей осенью "будут на стороне света", ведь самым модным цветом маникюра по-прежнему останется сливочный. Этот нежный, ненавязчивый тон завоевал свою популярность среди многих девушек ещё прошлой весной, и не собирается сдавать своих позиций. Например, знаменитая американская супермодель и основательница бренда текилы 818 Кендалл Дженнер также в числе поклонниц butter nails.

Кендалл Дженнер instagram kendalljenner

Для новой съемки Кендалл покрыла ногти пастельным желтым лаком, который очень напоминает сливочное масло. Оттенок прекрасно смотрится на коротких квадратных ногтях супермодели. Такой маникюр станет прекрасным дополнением к любому образу благодаря своему нейтральному, но стильному виду.

Ранее Кайли Дженнер показала красивый маникюр со стразами на осень 2024.