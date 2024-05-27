Тина Кароль рассказала об учебе единственного сына в Великобритании

15-летний Вениамин получает образование в Лондоне

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица и ведущая Тина Кароль в новом видео в соцсетях ответила на вопрос о своем единственном ребенка от брака с продюсером Евгением Огиром, который умер в 2013 году. Артистка поделилась новыми подробностями учебы 15-летнего Вениамина в Великобритании.

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По словам Кароль, она настаивает на том, чтобы сын уделял огромное внимание изучению математики и языков. Звездная мама отметила, что ее наследник сейчас учится свободно разговаривать на трех иностранных языках.

«Я его муштрую, чтобы математика была крутая, не то, что я в ней. У него много языков. Он знает, кроме украинского, английский, французский и испанский. И всеми языками я хочу, чтобы он разговаривал свободно», — призналась Тина.

Ранее знаменитость рассказывала, что Вениамин живет в Лондоне в украинской семье.

Ранее мы писали, что Джамала родила третьего ребенка.