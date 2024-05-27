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Коляденко рассекретил, почему полгода назад прекратил общение с Билык

Ранее бывшие влюбленные поддерживали дружеские отношения

Автор: Коваленко Наталья
Коляденко рассекретил, почему полгода назад прекратил общение с Билык
Коляденко рассекретил, почему полгода назад прекратил общение с Билык instagram.com/bilyk_iryna

Украинский хореограф, певец и ведущий Дмитрий Коляденко в новом интервью для YouTube-канала ведущего Славы Демина рассказал, какие у него сейчас отношения с певицей Ириной Билык. По словам 52-летней звезды, он уже полгода не общается с бывшей гражданской женой.

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Коляденко заявил, что ему не понравились несколько решений артистки, а также ее поведение с ним в некоторых ситуация. В частности артист вспомнил, что Билык непонравилась идея отправиться с ним вместе в концертный тур. Из-за обиды с декабря прошлого года он перестал разговаривать с Ириной, хотя до этого у экс-влюбленных были прекрасные дружеские отношения. Они неоднократно снимали совместные ролики для соцсетей, чем подогревали слухи об их возможном воссоединении.

Теперь же Дмитрий решил отказаться от своей привязанности к бывшей любимой и продолжить свой путь без Билык.

«Мы не общаемся с декабря прошлого года. Мне не понравилось, как она ведет себя со мной. И я сказал, что мы ставим точку. Потом мы помирились через четыре месяца. И потом снова мне что-то не понравилось. Я ей сказал, что я не доволен, потому что она говорит одно, думает второе, а делает третье. Я сидел расстроенный и тут Елена Коляденко (режиссер-постановщик  и экс-жена Дмитрия — ред.) звонит и говорит о туре спектакля. Поэтому, когда Ирина поехала с молодым исполнителем, я поехал со спектаклем в тур. Бывшая – это бывшая. Все, хватит. Любили, ссорились — мы развелись, у нее другой мужчина. Мы дружили 15 лет, но ведь я не подружка Ирине Билык, а вел себя как подружка. Я привязан к Ирине Билык, надо ставить точку. Говорить "благодарю, я тебя любил и буду любить, но я пошел дальше". И мы договорились, что у нее своя любовь, а у меня своя», — рассказал Коляденко.

Ранее мы писали, что Джамала родила третьего ребенка.

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Теги:
Дима Коляденко, Ирина Билык, шоу-бизнес, расставания звезд

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