Даже если вы пользуетесь солнцезащитным кремом, загорать на открытом воздухе небезопасно.

Автор: Мельник Анна

Как безопасно и красиво загореть на солнце: важные правила

Читай также: Как сделать фальшивые веснушки в домашних условиях: ТОП-5 простых способов

Как правильно загорать: 10 лайфхаков для бронзовой кожи

Пользуйтесь солнцезащитным кремом с SPF 30. Всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом с широким спектром защиты от ультрафиолета с SPF не менее 30. Никогда не используйте масло для загара, не содержащее солнцезащитных средств. Обязательно наносите солнцезащитный крем в течение 20 минут после выхода на улицу. SPF 30 достаточно силен, чтобы блокировать UVA- и UVB-лучи, но не настолько, чтобы вы не загорели. Часто меняйте положение. Это поможет вам избежать обгорания одной части тела. Ешьте продукты, содержащие бета-каротин. Такие продукты, как морковь, сладкий картофель и капуста, могут помочь вам загореть без ожогов. Необходимы дополнительные исследования, но некоторые исследования показывают, что бета-каротин может помочь снизить чувствительность к солнцу у людей с фоточувствительными заболеваниями. Попробуйте использовать масла с естественным SPF. Хотя они не должны заменять ваш обычный солнцезащитный крем, некоторые масла, такие как авокадо, кокосовое, малиновое и морковное, можно использовать для дополнительного увлажнения и защиты от SPF. Не оставайтесь на улице дольше, чем ваша кожа способна вырабатывать меланин. Меланин - это пигмент, отвечающий за загар. У каждого человека есть своя точка выделения меланина, которая обычно составляет 2-3 часа. По истечении этого времени ваша кожа не станет темнее в течение определенного дня. Если вы загораете позже этого срока, вы подвергаете свою кожу опасности. Ешьте продукты, богатые ликопином. Например, помидоры, гуава и арбуз. Ликопин помогает естественным образом защитить кожу от УФ-лучей. Выбирайте время для загара с умом. Если ваша цель - быстро загореть, то солнце обычно сильнее всего светит с полудня до 15:00. Однако помните, что в это время солнце сильнее всего, оно наносит наибольший вред из-за силы лучей и, скорее всего, повышает риск развития рака кожи из-за такого воздействия. Если у вас очень светлая кожа, лучше загорать утром или после 15:00, чтобы избежать ожогов. Подумайте о том, чтобы надеть топ без бретелек. Это поможет вам получить ровный загар без каких-либо линий. Ищите тень. Если вы будете делать перерывы, вероятность обгореть будет меньше, а кожа отдохнет от сильной жары. Подготовьтесь перед загаром. Подготовка кожи перед выходом на улицу поможет загару держаться дольше. Попробуйте отшелушить кожу перед загаром. Кожа, которая не была отшелушена, скорее всего, будет шелушиться. Использование геля алоэ вера после загара также может помочь загару продержаться дольше.

Многим людям нравится, как выглядит их кожа после загара, но длительное пребывание на солнце чревато различными рисками. Даже если вы пользуетесь солнцезащитным кремом, загорать на открытом воздухе небезопасно. Если вас интересует загар, вы можете снизить риски, если будете загорать на солнце быстрее. Это поможет вам избежать длительного воздействия ультрафиолета и снизить риск развития рака кожи. Специалисты издания Healthline рассказали , как получить безопасный и красивый загар.

Как правильно загорать pinterest

Риски загара

Загар и солнечные ванны могут вызывать приятные ощущения и даже повышать настроение, так как в организм поступает витамин D. Однако загар все же связан с риском, особенно если вы не пользуетесь солнцезащитным кремом. Риски, связанные с загаром, включают:

меланома и другие виды рака кожи

обезвоживание

солнечный ожог

тепловая сыпь

преждевременное старение кожи

повреждение глаз

подавление иммунной системы

Что определяет оттенок вашего загара?

Каждый человек уникален, когда речь заходит о том, насколько темной станет его кожа на солнце. Кто-то сгорает почти сразу, а кто-то - редко. Во многом это связано с меланином - пигментом, отвечающим за загар, который содержится в волосах, коже и даже глазах.

У людей со светлой кожей меланина меньше, и они могут сгореть или покраснеть на солнце. У людей с темной кожей меланина больше, и по мере загара он темнеет. Однако люди с темной кожей все равно подвержены риску солнечных ожогов.

Меланин вырабатывается организмом естественным образом, чтобы защитить глубокие слои кожи от повреждений. Помните, что даже если вы не обгораете, солнце все равно наносит вред вашей коже.

Заметка о соляриях

Вы, наверное, уже слышали, что солярии и кабинки для загара небезопасны. На самом деле они представляют больший риск, чем загар на солнце. Солярии в помещении подвергают организм воздействию высоких уровней ультрафиолетовых лучей UVA и UVB.

Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения относит солярии к категории канцерогенных. По данным Harvard Health, солярии излучают UVA-лучи, которые в три раза интенсивнее, чем UVA в естественном солнечном свете. Даже интенсивность UVB-лучей может приближаться к интенсивности яркого солнечного света.

Солярии чрезвычайно опасны, и их следует избегать. Более безопасные альтернативы - спрей для загара или лосьон для загара, в которых для потемнения кожи используется дигидроксиацетон (DHA).

Как получить красивый и безопасный загар pinterest

Меры предосторожности при загаре

Загар можно сделать немного безопаснее, если загорать очень короткое время, пить воду, наносить на кожу и губы солнцезащитный крем с SPF не менее 30 и защищать глаза.

Избегайте:

засыпания на солнце

пользоваться кремом с SPF менее 30

употребления алкоголя, который может обезвоживать кожу.

Не забывайте:

Повторно наносите солнцезащитный крем каждые 2 часа и после захода в воду.

Наносите SPF на кожу головы, верхнюю часть стоп, уши и другие места, которые вы можете легко пропустить.

Часто переворачивайтесь, чтобы загар ложился равномерно и без ожогов.

Пейте много воды, носите головной убор и защищайте глаза солнечными очками.

Ранее мы писали, как выбрать солнцезащитный крем на лето: советы от дерматологов.