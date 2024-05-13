Известный голливудский актер стал жертвой нападения в Нью-Йорке

Стива Бушеми избили на Манхэттене

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Стив Бушеми стал жертвой случайного нападения в Нью-Йорке. Как сообщает The Hollywood Reporter, 66-летняя звезда «Бешеных псов», «Фарго», «Подпольной империи», «Чудотворцев», «Клана Сопрано» «Большого Лебовски»и «Армагеддона» ударили средь бела дня, когда прогуливался по району в восточной части Манхэттена в среду, 8 мая.

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Представитель Стива заверил, что с ним все в порядке после событий прошлой недели. Сообщается, что актер обратился в больницу с отеками лица и левого глаза.

«Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена и стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе. С ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания, хотя всем невероятно грустно, что это случилось, когда он гулял по улицам Нью-Йорка», — говорится в заявлении для СМИ.

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